CHP İzmit’te Hakan Çakar seçilmiş başkan

CHP İzmit’te kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından sıra ilçe başkanının belirleneceği 5.Olağan ilçe kongresine geldi. İlçe kongresi bugün Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrede konuşan İlçe Başkanı Hakan Çakar adaylığıyla ilgili, “Değerli devrimci, laik, cumhuriyetçi dava arkadaşlarım yarından itibaren 1 dakika kaybetmeksizin iktidar yürüyüşümüzün ilk meşalesini İzmit’ten yakacağız. Her an seçim olacakmış gibi hazırlığını yapan, mahalle mahalle, kapı kapı çalışmalarını sürdüren bir başkan olmaya devam edeceğim. 31 Mart’ta İzmitimiz başta olmak üzere CHP iktidarını genele taşımak, bu bayrağı bir adım ileri taşımak, sevgi dilini hakim kılmak için gençlerimizin heyecanı, kadınlarımızın emeği, parti büyüklerimizin tecrübeleriyle bu yola çıkıyoruz. Amacımız CHP’yi yerelde ve genelde iktidar yapmaktır” dedi.

“İKTİDARI KAYBETMEMEMİZ GEREKİYOR”

Gökhan Ercan ise adaylığıyla ilgili olarak yaptığı konuşmada, “Bu kongre bizim için çok kıymetli. Bu kongre kazananın ya da kaybedeceğinin olacağı bir kongre. Bu kongre iyinin ve daha iyinin ortaya çıkacağı kongre. Sefa Sirmenleri, Hikmet Erenkaya’yı gördük ama sonlarına yetiştik yaş gerekçesiyle. Bugün 15 yıl sonra çok önemli olan, toplumda, partide kadınlarımız çok önemli olduğu bir noktada sayın belediye başkanımızla birlikte CHP’nin iktidarını kurduk. 15 senedir iktidarın Türkiye’de, Kocaeli’de ve İzmit’te yaratmış olduğu baskıcı, yozlaştırıcı bu kötü gidişat bu iktidarda biraz nefes almamızı sağlayacaktır. Bu tabi ki bir zaferdir, büyük bir kazanımdır ama bir başlangıçtır. Çünkü 5 sene sonra bir seçim daha var. Bizler bu iktidarı kaybetmememiz gerekiyor. Örgütlü yapımızı sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından partililer ilçe başkanını belirlemek üzere sandığa gitti. 15.00’de başlayan oy kullanma işlemi 18.00’de sona erdi. 149 il kongresinin belirlendiği seçimde mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanlığına seçildi. Seçimde Gökhan Ercan’ın listesi (mavi) ve Hakan Çakar’ın listesi (beyaz) yarıştı.Başkan Hakan Çakar ve Gökhan Ercan’ın aday olduğu kongrede 4 sandıkta 411 delege oy kullandı. Kullanılan oyların 253’ünü Hakan Çakar, 152’sini ise Gökhan Ercan aldı. 6 oy ise geçersiz sayıldı. Seçimlerde kurulan 4 sandıktan da Hakan Çakar çıktı.

“SEVİYELİ SEÇİM OLACAĞINA İNANIYORUM”

Seçimin ardından açıklama İl Başkanı Cengiz Sarıbay açıklama yaptı. Sarıbay, “Sandalyeler havadan uçmadan eleştiri yapılarak seçim yapıldı. İki genç adayımız var. Sonuçta bir kişi kazanacaktı. O da Hakan Çakar arkadaşımızı oldu. Hakan Çakar değil, CHP kazandı. Her iki arkadaşımıza seçim sürecinde gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. En ufak dedikodu ve belden aşağı vurma olmadı. Bundan sonra böyle seviyeli seçim olacağına inanıyorum. Kazananların yolu açık olsun. Gökhan Ercan her zaman partimizin aydınlık yüzüdür” dedi.

“SEÇİMDEN ÖNCE DEDİK”

Seçimi kaybeden Gökhan Ercan ise seçimde oy kullanan tüm delegelere teşekkür etti. Ercan, “Seçimden önce dedik. Kazanan ya da kaybeden olmayacak. Türkiye’de kaybettiğimiz genel iktidarımızı geri kazanacağız” dedi. Partililerin alkış ve sloganları içinde kısa bir konuşma yapan başkan Hakan Çakar, “Bugün her şey çok güzel oldu. Her şey çok daha güzel olacak. Gökhan arkadaşımızla birlikte Büyükşehir’i almak için çalışacağız” dedi.

ERKAN (HAKAN) ÇAKAR’IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Ertuğrul Baloğlu, Veli Beyaztaş, S. Neslişah Çakar, Tuncay Çakır, Tolga Çetin, Nagip Çiçek, Muhammet Koç, Umut Kolaylı, Hacer Naiboğlu, Cengiz Özdemir, Emine Özdüzgün, Mustafa Pektaş, Anıl Deniz Pişkin, Çetin Seymen, Ayça Nur Soydan, Şenol Tonyalı.

İL DELEGE LİSTESİ

Sadettin Acar, Cengiz Acar, Bülent Afacan, Arslan Ağca, Nurdoğan Aka, Barbaros Akkuş, Kenan Akman, İsmail Aktaş, Fahriye Arpan, Süleyman Altunışık, Amin Andız, Kaya Aslan, Ahmet Sefa Aşkın, Pınar Atabay, Serpil Atilla, Hasan Ay, Yasemin Aygen, Orçun Aygün, Celalettin Balkaya, Mustafa Arda Başaran, Zeynel Abidin Başlak, Ahmet Başkan, Taylan Bingöl, Bekir Bozan, Orhan Bozkurt, Münaceddin B. Bulucu, Mehmet Büyük, Cengiz Çakar, Erkan Çakar, Halis Çakır, Nurdoğan Çakır, Hamdi Çakır, Nuran Çakır, Birol Çalım, Bekir Çelik, Jale Çelik, Hasan Çelik, Sadun Çetin, Nejat Çetin Bedri Çiftçi, Temel Çubukçu, Gökhan Darcan, Abdulgani Doğan, Mustafa Kemal Dönmez, Güldüren Durak, Nurten Düzgün, Tevfik Emek, Çağdaş Engin Yener Erdem, Nermin Erdoğan, Hikmet Erenkaya, Şeyda Ergüzeroğlu, İsmail Erkul, Ethem Erman, Gülay Erözer, Ayhan Ersöz, Güler Ertekin, Emre Ertuğ, Sedat Fidan, Dalistan Filiz, Sefa Enes Filiz, Nilgül Gök, İbrahim Güçlü, Latife Gündüz, Sedar Gürsoy, Fethi Güven, Nazım Hacıoğlu, Ömer Hazer, Celal Hülür, Fatma Kaplan Hürriyet, Ercan Kaçan, Mustafa Kahraman, İsmet Kanık, Recep Kaplan, Hüseyin Karadeniz, Mehmet Ali Karadeniz, AhmerKavurmacıoğlu, Zihni Kayhan, Gülhan Kesemeli, Emine Keser, Zeki Keskin, Ali Kamer Kılıçdaroğlu, Mustafa Kibar, Mustafa Yılmaz Koç, Gökhan Korkmaz, Sevgi Koyun, Selçuk Kurcan, Yalçın Kuşkan Mehmet Kut, Dilşah Küçük, Vedat Küçük, Osman Küçükosmanoğlu, Rahmi Küpçü, Resul Merdan, Şuayip Muti, Melike Naipoğlu, Enver Nair, Lütfü Obuz, Seyhan Odabaş, Emin Oktay, Ali Orhan, Metin Ortaç, Engin Özacan, Çelik Özdamar, Suat Özdemir, Metin Özen, İsmail Özer, Remzi Özkan, Ayşegül Özkan, Ahmet Öztürk, Güngör Öztürk, Remzi Polat, Fikri Rende, Ercan Sağlam, Şemsettin Saral, Özgür Sarıca, Mihdiye Satıcı, Selahattin Semiz, Aypar Solak, Ömrüye Sözer, Erol Şerit, Mehmet Şişman, Cemal Taşçı, Yakup Temel, Ayşe Tırka, Kemal Timur, Ahmet Fikret Toker, Mehmet Topgöz, Mete Toksöyle, Mithat Kopal, İlkay Tuğralı, Ergün Türkdoğan, Necmi Usta, Gülay Ustaoğlu, Aysel Üçer, Abdullah Yavuz, Ayhan Yıldız, Ahmet Yılmaz, Metin Yılmaz, İsmail Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Yunus Emre Yılmazoktay, Erdal Yurt, Mustafa Yüce, Uğur Mert Yücel, Sabriye Yüksel, Adem Yüksel ve Ali Zorlu.