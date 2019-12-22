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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Gölcük’e geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bugün Gölcük Donanma Tersanesi’ne geliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Donanma Tersanesi’nde yapımı devam eden 6 adet yeni tip denizaltıdan ilki olan TCD Piri Reis denizaltısının törenle havuza çekilmesi ve beşinci denizaltı TCG Seydi Ali Reis’in ilk kaynak törenini yapmak üzere bugün saat 14.00’te Gölcük Donanma Komutanlığı’nda olacak.

Bugün 09:13 TSİ - Gündem

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