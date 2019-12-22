Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Donanma Tersanesi’nde yapımı devam eden 6 adet yeni tip denizaltıdan ilki olan TCD Piri Reis denizaltısının törenle havuza çekilmesi ve beşinci denizaltı TCG Seydi Ali Reis’in ilk kaynak törenini yapmak üzere bugün saat 14.00’te Gölcük Donanma Komutanlığı’nda olacak.
Bugün 09:13 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:02 TSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Gölcük’e geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bugün Gölcük Donanma Tersanesi’ne geliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz