MEDAR Hastaneleri’nden yeni ismine özel görkemli tanıtım

MEDAR Hastaneleri Yönetim Kurulu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde yeni ismine özel görkemli bir basın lansmmanı düzenleyerek yeni ismini tanıttı. Doktor kimliğiyle de tanınan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer de gecede sevilen şarkılarıyla sahne aldı.

YOĞUN KATILIM

Lansmana Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş,Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Sakarya AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Hastane Genel Koordinatörü Dr. Nevzat Doğan, Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Talus, Başkan Yardımcısı Veysel Besnili, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Lastik-İş Sendikası Başkanı Alaattin Sarı, Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, hastane hekimleri, çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

TALUS:KOCAELİ İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Kokteylle başlayan tanıtım gecesinde MEDAR Hastaneleri’nin tanıtım sunumu yapıldı. Sunumun ardındankonuşan MEDAR Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Talus; “15 kişilik ekipten zamanla 1141 kişiye ulaşan köklü bir geçmişi olan sağlık kuruluşuyuz. Bu büyük başarı da hepimizin güçlü ekibimizin başarısıdır. Aynı başarıyla MEDAR Hastaneleri olarak sağlıkta medar-ı iftiharınız olmak istiyoruz. 1 Aralık’ta ismimizi sunmuştuk, yeni ismimize özel tanıtım gecesi de yapmak istedik. Medar kelime anlamı olarak, yardımcı olmak anlamını taşıyor. İstedik ki sağlıkla uyumlu bir isim olsun ve içimize de sindi. Amacımız halkımızı, ismimizi daha iyi noktalara getirmek. Hedefimiz Kocaeli için elimizden gelenin en iyisini yapmak. Bize destek olan Sağlık Müdürlüğümüze, tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Biz hastanelerimizin olduğu yerlere yatırımlar yapmak istiyoruz. Kocaeli’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

BÜYÜKAKIN: MEDAR YERLİ YERİNDE BİR İSİM

Talus’un ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Şehirler cazibe noktası olacaksa, insanların o şehirlerde aldıkları sağlık hizmetleri de bu özelliğin şüphesiz temsilcisidir. Öyle bir isim bulmuşsunuz ki tam yerli yerine oturmuş. Sağlıkta medar-ı iftiharımız olmaya devam edeceğinize inanıyorum.Kocaeli’nin sağlık turizmi anlamında da çok iyi noktalara geleceğine yürekten inanıyorum. MEDAR Hastaneleri inşallah şehrimizdeki tüm insanların sağlığını el üstünde tutmaya devam edecek. İnşallah yeni ortaklıklarla daha da büyüyerek, çok iyi noktalara gelirsiniz. Marka şehir özelliği taşıyan ilimize yakışır bir isimle yapmış olduğunuz ve yapacağınız hizmetlerden dolayı tüm ekibinize teşekkür ediyorum, hastanemizin yeni ismi şehrimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

DOĞAN: YURTDIŞINA DA AÇILACAĞIZ

Hastanenin yeni ismiyle ilgili açıklama yapan geçmiş dönem İzmit Belediye Başkanı ve Hastane Genel Koordinatörü Dr. Nevzat Doğan ise; “Hastanelerimizin sayısı dörde ulaşmıştı, 2 yıl evvel oturup arkadaşlarımızla birlikte karar verdik. Bir grup arkadaşımız ayrı bir birimimizi yönetme, kalan üç grubu da ayrı yönetme kararını aldık. Bu kararı dostça ve kardeşçe aldık. Sadece ticari ortaklığımız sona erdi, dostluğumuz ebediyete kadar devam edecektir çünkü biz birlikte büyüdük ve dört hastane olduk. Kendilerine başarılar diliyorum. Yeni ismimizde de ajans çalışmasıyla beraber halkımıza da yaptığımız anket sonucunda MEDAR isminin kabul görmesiyle bu isim halkımızın da ekibimizin de içine sindi. Ayrı bir sağlık turizmi şirketi de kurduk, bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Önümüzdeki yıl İstanbul’da yeni bir hastane açmak için yer arayışındayız ve bir başka hedefimiz de MEDAR ailesi olarak yurtdışına da açılmak” dedi.

FERHAT GÖÇER’E PLAKET

Konuşmaların ardından sahne alan, ünlü şarkıcı Ferhat Göçer sevilen şarkılarıyla davetlilere müzik ziyafeti yaşattı. Konser sonrası MEDAR Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Talus sanatçı Ferhat Göçer’e teşekkür plaketi takdim etti.