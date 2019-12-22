Az kalsın bu ürünleri satacaklardı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesini vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu ortamda geçirebilmeleri için yılbaşı öncesi denetimler gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü personellerinin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde 3 işyerine, bin 822 TL ile 3 bin 662 TL arasında idari para cezası işlemi uygulandı.

3 İŞ YERİNE CEZA KESİLDİ

Denetim ekipleri tarafından mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetimler yapıldı. Ruhsat, gıda güvenliği, teknik ve hijyenik kriterlerin incelendiği denetimler de işyeri yetkilileri ve çalışanlar bilgilendirildi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, işyerleri titizlikle kontrol edildi. Yapılan denetimlerde; tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş kırmızı/beyaz et, unlu mamuller vb. gibi ürünlerin tespit edildiği 3 işyerine, Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından bin 822 TL ile 3 bin 662 TL arasında idari para cezası işlemi uygulandı.

TİTİZLİKLE KONTROL EDİLİYOR

Söz konusu işletmelerin mutfaklarını kontrol eden ekipler, kullanılan araç gereçlerden yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerine, çevrenin ve personelin temizlik kurallarına uygun olup olmamasına kadar pek çok ayrıntıyı büyük bir titizlikle kontrol ediyor. Yılbaşı tedbirleri kapsamında; halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek etkenlerin tespit edilerek önlem alınması, olumsuzlukların giderilmesi konusunda titiz davranan denetim ekipleri işyeri sahiplerini ve çalışanlarını bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor.

İŞYERLERİNDE GÖRÜLEN OLUMSUZLUKLARI BİLDİRİN

İnsanlık ve sağlık adına yapılan denetimler, Kocaeli halkının sağlığı ve huzuru için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Denetimler yılbaşına kadar aralıksız devam edecek. Ekipler ayrıca, tüketicinin de duyarlı davranması gerektiğini belirtiyor. İşyerlerinde görülen gıda güvenliği, temizlik ve hijyenle ilgili her türlü olumsuzluğun Büyükşehir Çağrı Merkezi 153 ve Alo Gıda 174 ihbar ve şikâyet hatlarına bildirilmesi gerektiğini üstüne basa basa dile getiriyor.

YILBAŞI GECESİ MEKÂNLAR 3.30’A KADAR AÇIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi üzerine kent genelindeki farklı uygulamaların tereddütlere yol açmaması, genel güvenlik ve asayişin sağlanması için yılbaşı gecesi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kapanış saatleri ile ilgili düzenlemeye gidildi. Buna göre 31 Aralık 2019 Salı gecesi faaliyet göstermek isteyen umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin saat 03.30’a kadar açık olması kararlaştırıldı.