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Elektriğe yeni tarife geliyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz" dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrikte tüketiciye yeni bir tarife getirilmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüketicilerin artık evlerinde kullandığı elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından seçebileceklerini belirtti. Bakan Dönmez, "Buradan sizlere bir çalışmamızla ilgili de bilgi vermek istiyorum. “Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum” diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek" diye konuştu. Sektör kaynakları bu tarifenin normal tarifeye göre daha pahalı olacağını belirtiyor.

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