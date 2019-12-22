Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:41 TSİ- Gündem G: Bugün 10:46 TSİ

Körfezli vatandaştan alkışlanacak proje!

Körfez'de Muhammet Hamarat eski araç lastiklerini kedi evlerine dönüştürdü. Muhammet Hamarat’ın yaptığı rengarenk 35 kedi evi, mahallenin her yanına konulurken, vatandaşlar da kedilere sahip çıktı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Hacıosman Mahallesi’nde yaşayan iş insanı Muhammet Hamarat, eski araç lastiklerini testere ile keserek kedi evine dönüştürdü. Yaptığı kedi evi mahalle halkı tarafından çok beğenilen Hamarat, daha sonra lastikçilerden atık lastikleri toplayarak kedi evi yapmaya devam etti. Bugüne kadar atık lastiklerden rengarenk 35 tane kedi evi yapan Muhammet Hamarat, mahallenin çeşitli noktalarına kedi evlerini dağıttı. Hamarat’ın yaptığı evlerine giren kediler hem soğuktan hem de köpeklerden korunuyor.

"BU NEDEN BİR PROJE OLMASIN?"

Bir sokak kedisinin kendisine sarılmasının ardından kedi evlerini yapmaya karar verdiğini söyleyen Muhammet Hamarat, "Her şey bir kedinin bir sabah koşarak gelip bana sarılmasıyla başladı. Ona bir ev yapmam gerektiğini düşündüm. Evimde eski lastikler vardı. Gidip onları yuva olacak şekilde kestim. Boyayınca da çok güzel bir kedi evi oldu. Sonra, ‘Bu neden bir proje olmasın?’ diye düşünerek bir sürü kedi evi yapmaya başladım. Bunları mahallemizde kedilerin yoğun olduğu bölgelere dağıtmaya başladım. Şu an mahallemizin her yerinde bu kedi evleri var. Bunları yapmaya da devam ediyorum" dedi.

"ONLARIN BİZDE HAKKI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Hayvanlara haklarının verilmesi gerektiğini ifade eden Hamarat, "Aslında bu bir iyilik değil. Bunu kedilerin bizim üzerimizde olan hakkı olarak düşünüyorum. Onlar sokakta soğukta yaşarken, biz evimizde sıcakta yaşıyoruz. Onların bizde hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu projeye yola çıkma sebebim de sokak hayvanlarına haklarını vermekti" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL DÜŞÜNÜLMÜŞ"

Mahallede terzilik yapan ve kedileri çok sevdiğini söyleyen Asya Çetin, "Bu kedi evleri çok beğenildi. Yapan ağabeyimizin ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Kedilere çok zulmedildiği için çok üzülüyorduk. Şimdi sahiplendiğimiz için kimse de yaklaşamıyor, karışamıyorlar. Kedileri çok sevdiğimiz için biz de dükkanın önüne bir tane kedi evi istedik. İleride giysi satan arkadaşımın dükkanının önünde de var. Kedimizi herkes çok seviyor. O buranın sevilen bir bebeği gibi oldu. Çocuklar burada yola kaçmak yerine kediyle oynuyorlar. Buraya gelen herkes mutlaka kediye de bir şey getiriyor. Çok güzel bir hayvan" dedi.

Bugün 10:41 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit kongresinde gerginlik çıktı! mask
İzmit kongresinde gerginlik çıktı!
Karamürsel’de 380 kiloluk orkinos tutuldu mask
Karamürsel’de 380 kiloluk orkinos tutuldu
'Gebze il olacak' mask
'Gebze il olacak'
Üretimi duran TEMSA'dan yeni açıklama mask
Üretimi duran TEMSA'dan yeni açıklama
Kocaeli'de kiralık araç firmalarına 154 bin 877 TL ceza mask
Kocaeli'de kiralık araç firmalarına 154 bin 877 TL ceza
CHP İzmit’te adayların yönetimleri belli oldu mask
CHP İzmit’te adayların yönetimleri belli oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit’te korkunç manzara mask
İzmit’te korkunç manzara
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
Böyle sahtekarlık görülmedi mask
Böyle sahtekarlık görülmedi

GALERİ

Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL