İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; rutin olarak gerçekleştirdiği kontrollerinin yanı sıra yardıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların yardımına koşuyor. Körfez Mahallesi Berk Sokak üzerinde rutin kontrollerini gerçekleştirirken Kocaeli Adliyesi’ne gitmek isteyen görme engelli bir vatandaş ile karşılaşan zabıta ekipleri engelli vatandaşa yardım elini uzattı. Engelli vatandaş, kendisine yardımcı olarak adliyeye gitmelerini sağlayan zabıta ekiplerine teşekkür etti.
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Zabıtadan görme engelli vatandaşa yardım eli
İzmit Belediyesi zabıta ekipleri, adliyeye gitmek isteyen görme engelli vatandaşın yardımına koşarak, vatandaşı gitmek istediği yere götürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz