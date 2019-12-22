İYİ Parti lideri Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in teyzesi Hamdiye Duygucu'nun vefat ettiği öğrenildi. Acı haberin ardından Kocaeli'ye giden Akşener, merhum Duygucu'nun evine giderek taziyede bulundu, Kur-an'ı Kerim tilavetini dinleyip aile yakınlarıyla taziyeleri kabul etti.
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Meral Akşener'in acı günü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in teyzesi Hamdiye Duygucu hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz