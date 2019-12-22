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İki adaylı seçimde tek pankart

Bugün gerçekleşecek Kartepe İlçe Kongresi nedeniyle Ataevler Kültür Merkezi CHP bayrakları ve afişleriyle süslendi. Kongre salonunun çevresi ve içerisinde sadece aday Serkan Alpay’ın pankartının olması da dikkat çekti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe’de kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimleri tamamlanmış, seçimler sonucunda doğal üyeler ile birlikte 177 mahalle delegesi belirlenmişti. Geçtiğimiz hafta Darıca ve Çayırova’da dün ise İzmit’te kongreler tamamlanmıştı. Kartepe İlçe Başkanlığı için bugün Tevfik Mayda ve Serkan Alpay, Ataevler Kültür Merkezi’nde yarışacak. Kongre merkezinde ise kongre öncesi hazırlıklar tamamlanıyor.

TEK ADAYIN PANKARTLARI İLE SÜSLENDİ

Bugün gerçekleşecek ilçe başkanlığı seçimi öncesinde kongre salonunun çevresinde sadece Serkan Alpay’ın pankartlarının olması dikkat çekti. Dün İzmit’te gerçekleşen kongrede sadece mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın çalışmaları slayt olarak sergilenmiş, bu durum ise tartışma konusu olmuştu.

Bugün 11:56 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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