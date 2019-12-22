Kocaeli Arkeoloji Müzesi Seniha Moralı Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa; İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Müze Müdürü Serkan Gedük, Kocaeli Dökümasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal’ın da aralarında bulunduğu daire müdürleri ve çalışanları ile davetliler katıldı. Ezgi Yeşilyurt sunumunda, Belirli bir bölgeye ait bir ürünü tanımlayan, kalitesi, ünü ve karakteristik özellikleri itibariyle coğrafi kaynağına atfedilebilen sınai mülkiyet hakkı anlamına gelen coğrafi işaretlerin literatüre nasıl girdiği, başvurusunun nasıl ve kimler tarafından yapıldığı, işlevleri, mahreç işaret ve mense adının farklarını anlattı.

ÇOĞRAFİ İŞARET=YENİDEN DOĞUŞ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Araştırmacı Yeşilyurt konuşmasının devamında; Geleneksel bilginin korunmasında coğrafi işaretin önemini ayrıntılı olarak aktardı. Ekonomiye katkısının yanında kültüre ve turizmine katkısını da açıkladı. Coğrafi işaretin kültürel ve ticari anlamda yeniden doğuşu temsil ettiğine dikkat çekti. Sözlerini ise “Bu topraklara borcumuz var” ifadesiyle tamamladı. Programın sonunda Araştırmacı Ezgi Yeşilyurt’a Müze Müdürü Serkan Gedük tarafından teşekkür belgesi, İl Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren tarafında ise çiçek takdimi yapıldı.