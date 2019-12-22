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Kartepe’de kongre başladı

CHP Kartepe 5. Olağan Kongresi Ataevler Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kongrede Tevfik Mayda ve Serkan Alpay yarışıyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe’de kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimleri tamamlanmış, seçimler sonucunda doğal üyeler ile birlikte 177 mahalle delegesi belirlenmişti. Geçtiğimiz hafta Darıca ve Çayırova’da dün ise İzmit’te kongreler tamamlanmıştı. Kartepe İlçe Başkanlığı için 5. Olağan Kongre bugün Tevfik Mayda ve Serkan Alpay, Ataevler Kültür Merkezi’nde yarışıyor.

YOĞUN KATILIM

Yoğun güvenlik önleminin alındığı kongreye adayların yanı sıraİl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Haydar Akar, İl Yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Başkan Adayı Bozkurt Uslu,  eski Milletvekili Fahri Örengül ve Bekir Yurdagül, Kartepe İlçe Eski Başkanı ve Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda partili katılım sağladı. Kongreye ayrıca Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek de Kartepe Kongresi’ne katıldı.

“CHP’DE NE TERÖRİST NE DE FETÖ’CÜ OLUR”

Selamlama konuşmasının ardından konuşan mevcut İlçe Başkanı Tevfik Mayda “Daha iyiyi daha güzeli ortaya çıkartacak bir mücadele olacak. Partimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Mayda’nın konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Hüseyin Acurman’ın başkanlığında toplanan divan kurulu oy birliğiyle kabul edildi. Acurman yaptığı konuşmada, “Bizleri divana layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Ülkemizde özellikle bu dönemlerde tüm çiçeklerin tek renge mahkum edildiği bir dönemden geçiyoruz. Eğer çiçeğiniz o renkte değilse teröristsiniz, iki renk de size uymuyorsa o zaman FETÖ’cüsünüz. Bunu çok iyi biliyorlar ki CHP’de ne terörist, ne de FETÖ’cü olur. CHP’de Mustafa Kemal’in askerleri olur. İzmit’te CHP’ye yakışır bir kongre oldu” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Mayda’nın görev süresince gerçekleştirdiği faaliyetler partililere okundu. 60 partilinin seçimin blok listeyle yapılması yönündeki dilekçesi okunmasının ardından oy birliğiyle kabul edildi.

Bugün 13:06 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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