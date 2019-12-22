CHP Kartepe’de listeler belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe’de kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimleri tamamlanmış, seçimler sonucunda doğal üyeler ile birlikte 177 mahalle delegesi belirlenmişti. Geçtiğimiz hafta Darıca ve Çayırova’da dün ise İzmit’te kongreler tamamlanmıştı. Kartepe İlçe Başkanlığı için 5. Olağan Kongre bugün Tevfik Mayda ve Serkan Alpay, Ataevler Kültür Merkezi’nde yarışıyor. Konuşmaların ardından Mayda’nın görev süresince gerçekleştirdiği faaliyetler partililere okundu. 60 partilinin seçimin blok listeyle yapılması yönündeki dilekçesi okunmasının ardından oy birliğiyle kabul edildi. Seçimde beyaz listede Tevfik Mayda, mavi listede ise Serkan Alpay yarıştı.

MURAT TEVFİK MAYDA LİSTESİ

YÖNETİM KURULU ADAYLARI (ASİL)

Latif Akbulut

Osman Bakar

Cihan Çakır

Melek Dizmen

Duygu Ergene

Fatih Harbi

İbrahim Kecin

Yasemin Kıran

Erkan Neroğlu

Hamza Özcan

Cemil Saraç

Ramazan Senem

Elif Seret

Orhan Topçu

Hayati Versan

Setenay Yorgun

YÖNETİM KURULU ADAYLARI (YEDEK)

Yasin Çakmak

Metin Şentürk

Funda Ağdaş

İsmet Demirel

Önder Şirin

Birkan Özdemirli

Abdurrahman Karaduman

Zaliye Özgür

Ali Rıza Erdem

Murat Sever

Cevat Yiğiter

Soner Serman

Hüseyin Balseçen

Muzaffer Cengiz

Banu Alkan

Özge Akdoğan

İL KONGRE DELEGESİ ADAYLARI

Cem Acar

Necdet Akar

Caner Akçil

Özge Akdoğan

Nuran Aksoy

Fahrettin Aktaş

Selahattin Altınkaya

Nilgün Arkın

Yasin Çakmak

Damla Demir

Mehmet Demirel

Melek Dizmen

Çetin Doyuran

Ferda Gözütok

Harun Güneş

Kadir Hallaç

Fatih Harbi

Perihan İmamoğlu

Yasemin Kıran

Beyhan Korkmaz

Ramazan Köse

Aslı Önal

Necdat Özbek

Özden Sağ

Ramazan Senem

Elif Seret

Selahattin Sertöz

Tuğçe Sever

Ferhan Şensoy

Ekrem Şentürk

Sabri Yıldız

Erhan Zobooğlu

SERKAN ALPAY LİSTE

ASİL

Avni Baydar

Nurşen Çakmak

Efrail Dede

Mehtap Eryılmaz

Ümit Gürcan Karamert

Ülkü Keskin

Ethem Koçal

Tamer Kösemen

Ali Mete

Nilsu Özgen

Hilmi Selçuk

Funda Sesli

Barış Sönmez

Savaş Şafak

Özkan Topuz

Okan Yıldız

YEDEK

Hüseyin Akyüz

Çiğdem Alkan

İshak Aydın

Mesut Çukdar

Yusuf Gül

Nurettin Gülcihan

Murat İskenderoğlu

Özgür İskenderoğlu

Alp Köroğlu

Bora Küçük

Murat Özen

Meryem Toraman

Fatoş Uygun

İbrahim Yıldız

Fatih Yılmaz

Sevgi Yılmaz

İL DELEGELERİ

Merve Ağra

İsmail Akbal

Fahrettin Aktaş

Çiğdem Alkan

Serkan Alpay

Seçkin Ardıç

Erdal Baş

Nurcan Bayrak

Hakan Bekil

Sefa Çelebi

Davut Demir

Çetin Doyuran

Nafiye Gül

Harun Güneş

Perihan İmamoğlu

Cumhur Karakadılar

Kadir Keskin

Beyhan Korkmaz

Hülya Korkmaz

Turgut Kotil

Meltem Merttürk

Dilek Mutibayraktaroğlu

Musa Öğünç

Necdet Özbek

Olcay Özçelik

Mustafa Sarı

İbrahim Selçuk

Ferhan Şensoy

İsmail Şişman

Serhat Yalçın

Dilek Yılmaz

Cevat Yiğiter