CHP Kartepe’de listeler belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe’de kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimleri tamamlanmış, seçimler sonucunda doğal üyeler ile birlikte 177 mahalle delegesi belirlenmişti. Geçtiğimiz hafta Darıca ve Çayırova’da dün ise İzmit’te kongreler tamamlanmıştı. Kartepe İlçe Başkanlığı için 5. Olağan Kongre bugün Tevfik Mayda ve Serkan Alpay, Ataevler Kültür Merkezi’nde yarışıyor. Konuşmaların ardından Mayda’nın görev süresince gerçekleştirdiği faaliyetler partililere okundu. 60 partilinin seçimin blok listeyle yapılması yönündeki dilekçesi okunmasının ardından oy birliğiyle kabul edildi. Seçimde beyaz listede Tevfik Mayda, mavi listede ise Serkan Alpay yarıştı.
MURAT TEVFİK MAYDA LİSTESİ
YÖNETİM KURULU ADAYLARI (ASİL)
Latif Akbulut
Osman Bakar
Cihan Çakır
Melek Dizmen
Duygu Ergene
Fatih Harbi
İbrahim Kecin
Yasemin Kıran
Erkan Neroğlu
Hamza Özcan
Cemil Saraç
Ramazan Senem
Elif Seret
Orhan Topçu
Hayati Versan
Setenay Yorgun
YÖNETİM KURULU ADAYLARI (YEDEK)
Yasin Çakmak
Metin Şentürk
Funda Ağdaş
İsmet Demirel
Önder Şirin
Birkan Özdemirli
Abdurrahman Karaduman
Zaliye Özgür
Ali Rıza Erdem
Murat Sever
Cevat Yiğiter
Soner Serman
Hüseyin Balseçen
Muzaffer Cengiz
Banu Alkan
Özge Akdoğan
İL KONGRE DELEGESİ ADAYLARI
Cem Acar
Necdet Akar
Caner Akçil
Özge Akdoğan
Nuran Aksoy
Fahrettin Aktaş
Selahattin Altınkaya
Nilgün Arkın
Yasin Çakmak
Damla Demir
Mehmet Demirel
Melek Dizmen
Çetin Doyuran
Ferda Gözütok
Harun Güneş
Kadir Hallaç
Fatih Harbi
Perihan İmamoğlu
Yasemin Kıran
Beyhan Korkmaz
Ramazan Köse
Aslı Önal
Necdat Özbek
Özden Sağ
Ramazan Senem
Elif Seret
Selahattin Sertöz
Tuğçe Sever
Ferhan Şensoy
Ekrem Şentürk
Sabri Yıldız
Erhan Zobooğlu
SERKAN ALPAY LİSTE
ASİL
Avni Baydar
Nurşen Çakmak
Efrail Dede
Mehtap Eryılmaz
Ümit Gürcan Karamert
Ülkü Keskin
Ethem Koçal
Tamer Kösemen
Ali Mete
Nilsu Özgen
Hilmi Selçuk
Funda Sesli
Barış Sönmez
Savaş Şafak
Özkan Topuz
Okan Yıldız
YEDEK
Hüseyin Akyüz
Çiğdem Alkan
İshak Aydın
Mesut Çukdar
Yusuf Gül
Nurettin Gülcihan
Murat İskenderoğlu
Özgür İskenderoğlu
Alp Köroğlu
Bora Küçük
Murat Özen
Meryem Toraman
Fatoş Uygun
İbrahim Yıldız
Fatih Yılmaz
Sevgi Yılmaz
İL DELEGELERİ
Merve Ağra
İsmail Akbal
Fahrettin Aktaş
Çiğdem Alkan
Serkan Alpay
Seçkin Ardıç
Erdal Baş
Nurcan Bayrak
Hakan Bekil
Sefa Çelebi
Davut Demir
Çetin Doyuran
Nafiye Gül
Harun Güneş
Perihan İmamoğlu
Cumhur Karakadılar
Kadir Keskin
Beyhan Korkmaz
Hülya Korkmaz
Turgut Kotil
Meltem Merttürk
Dilek Mutibayraktaroğlu
Musa Öğünç
Necdet Özbek
Olcay Özçelik
Mustafa Sarı
İbrahim Selçuk
Ferhan Şensoy
İsmail Şişman
Serhat Yalçın
Dilek Yılmaz
Cevat Yiğiter
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz