“Senin oğlun AK Parti’de siyaset yapıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe’de kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimleri tamamlanmış, seçimler sonucunda doğal üyeler ile birlikte 177 mahalle delegesi belirlenmişti. Geçtiğimiz hafta Darıca ve Çayırova’da dün ise İzmit’te kongreler tamamlanmıştı. Kartepe İlçe Başkanlığı için 5. Olağan Kongre bugün Tevfik Mayda ve Serkan Alpay, Ataevler Kültür Merkezi’nde yarışıyor.

YOĞUN KATILIM

Yoğun güvenlik önleminin alındığı kongreye adayların yanı sıraCHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya, eski Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Fahri Örengül, Kartepe İlçe eski Başkanı ve Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, Başiskele İlçe eski Başkanı ve Başkan Adayı İrfan Keskin ve çok sayıda partili katılım sağladı.

“CHP’DE NE TERÖRİST NE DE FETÖ’CÜ OLUR”

Selamlama konuşmasının ardından konuşan mevcut İlçe Başkanı Tevfik Mayda “Daha iyiyi daha güzeli ortaya çıkartacak bir mücadele olacak. Partimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Mayda’nın konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Hüseyin Acurman’ın başkanlığında toplanan divan kurulu oy birliğiyle kabul edildi. Acurman yaptığı konuşmada, “Bizleri divana layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Ülkemizde özellikle bu dönemlerde tüm çiçeklerin tek renge mahkum edildiği bir dönemden geçiyoruz. Eğer çiçeğiniz o renkte değilse teröristsiniz, iki renk de size uymuyorsa o zaman FETÖ’cüsünüz. Bunu çok iyi biliyorlar ki CHP’de ne terörist, ne de FETÖ’cü olur. CHP’de Mustafa Kemal’in askerleri olur. İzmit’te CHP’ye yakışır bir kongre oldu” ifadelerinde bulundu.

BEYAZ VE MAVİ LİSTE

Geçtiğimiz hafta Çayırova İlçe Başkanlığı’na seçilen Cihan Soyluçiçek, “İktidar kongrelerine başladık. Bu partinin mensubu olmak ayrı bir gurur verici durum. Hepinize saygılar sunuyorum” dedi. Konuşmaların ardından Mayda’nın görev süresince gerçekleştirdiği faaliyetler partililere okundu. 60 partilinin seçimin blok listeyle yapılması yönündeki dilekçesi okunmasının ardından oy birliğiyle kabul edildi. Seçimde beyaz listede Tevfik Mayda, mavi listede ise Serkan Alpay yarıştı.

“KOCAELİ’YLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEY YOK”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan kongrede yaptığı konuşmada, “Kongrede söz alan Milletvekili Tahsin Tarhan, “TBMM’de bütçe çalışmaları vardı. Sonunda bütçe çalışmalarını tamamladık. Bu bütçede işsizler yok, yoksullar hiç yok, emekliler de yok. Emekçilere vergi var, küçük esnafa, üreticiye vergi var. Bütçede bir de Saray’ın saltanatı var. Bu bütçe tek adamın bütçesi. Kocaeli’de son 5 yılda elektrik faturasında 16 milyon TL sadece aç kapa ile para almışlar. Bu Kocaeli’de o kadar vergi verildiği halde Kocaeli ile ilgili hiçbir şey yok. Onun için biz CHP olarak hayır dedik. Bu bütçe halkın bütçesi olmalıydı” dedi.

“KAYIPLAR ŞEHRİ KARTEPE”

Tarhan sözlerinin devamında, “Ülke zor bir süreçten geçiyor. Onlarca vatandaşımız kredi kartı borçlarını ödeyemediği için intihar ediyorlar. Onlarca vatandaş icraya düşmüş. Kartepe Türkiye’nin her yerinde tanınıyor. Ama Kartepe’ye geliyorsunuz, adresini bulamıyorsunuz. Kayıplar şehri Kartepe. O şirin beldeler mahalle oldu, ama ilçe olmadı. Beraber çalışacağız. Bizlere bu sorumluluğu verdiniz. İlçeye de o sorumluluğu vereceksiniz. Çok çalışmalıyız. Bu süreçten ancak bu ülkeyi CHP çıkarır. Onlar bir araya gelerek rant ekibini kurdular. Büyük bir mücadele gerekiyor. Burada kimse kaybetmeyecek. Kongremiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“BANA BUNU YAŞATANLARI AFFETMİYORUM"

Partili Hüseyin Koçak sert bir konuşma yaparak, “Kartepe’de seçim neden kaybedildi? Eğer Cumhur Karakadılar suçluysa yöneticiler de o kadar suçlu. Oradaki yöneticiler ne yaptı. ‘Dur Cumhur bey yanlış yapıyorsun’ dediler mi? Neden daha sonra istifa ettiler. Ben burada liste dışı kaldım. Partide ırkçılık mı yapıldı? Çorumluyum ben. Benim onurumla oynadılar. Bana bunu yaşatanları asla affetmiyorum. Neden 20 kişinin içinde yokum ben. Beni disiplin yargılasaydı. Beni neden liste dışı bıraktılar. Diyorlar ki Nilay ile Haydar yaptı bu listeyi. Soruyorum ‘ben yapmadım’ diyorlar. Neden hedef değiştiriyorsunuz. Bugün partide kırgınlıklar oldu. CHP’den DSP’ye 40 oy gitti” dedi. Sonra tekrar söz alan Koçak, “Ben Nilay hanımı değil listeyi yapanları suçladım” dedi.

“PİYASADA 10 TANE GENÇ VAR”

CHP Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Yalçın, “Neden genç yok bu partide? Benim oğlum gelmez diyorlar. Ak parti’de siyaset yapıyor senin oğlun. Hep genç hep genç. Piyasada 10 tane genç var. iktidar olmak istiyorsan çocuklarınızı partiye getireceksiniz. Gençler onun bunun adamı diyorsunuz. Gençler kimsenin adamı değil. Özellikle CHP Kartepe ilçede kimsenin adamı değil. Gençler sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün adamı” dedi.