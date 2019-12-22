Gebze'de 16 Aralık günü D.S. ve R.D. isimli şüpheli, bir şahsın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük olan R.D. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan D.S.’nin daha önceden işlediği Türk Bayrağı kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak, ruhsatsız tabanca ve yaralama gibi suçlarından toplam kaydı olduğu öğrenildi. D.S.’nin yapılan üst aramasında da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin çaldığı telefon polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken işlemleri tamamlanan D.S. ve R.D. adliyeye sevk edildi.
Bugün 14:10 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 16:24 TSİ
Cep telefonu kapkaççıları yakayı ele verdi!
Gebze’de bir şahsın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz