Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:00 TSİ- Spor G: Bugün 15:32 TSİ

İzmitli Periler galibiyeti elleriyle teslim etti: 76-80

Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, İzmit’te Galatasaray’ı elinden kaçırdı. İnanılmaz hatalar yapan ve galibiyeti elleriyle dev rakibine veren Mavi Yeşilliler, mücadeleyi 80-76 kaybetti

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet’in de izlediği zorlu maça basketbol severler yine yoğun ilgi gösterdi.  Salonda iğne tasan yere düşülmeyecek pozisyon oluşurken, çok sayıda sporsever, izdiham nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Kocaelispor taraftarı Hodrimeydan’ın da yer aldığı maçta İzmit Belediyespor, mücadeleye çok iyi başladı ve ilk 10 dakikayı Monika’nın skorer oyunuyla tam 25-16 önde tamamladı.

FARK KAPANDI…

İkinci çeyrekte Macaulay ile sayılar bulan Galatasaray farkı kapadı. İlk yarının bitimine saniyeler kala İzmit’ten Monika’nın üçlüğü çemberin içinden çıktı ve son saniyede Işıl Alben’in basketi ile fark 9’a çıkacakken Galatasaray farkı 4’e indirdi. 44-40’lık skor avantajını üçüncü çeyrekte de koruyamayan İzmit’te akıl almaz bireysel hatalar can yaktı.

OLACAK İŞ DEĞİL!..

Hartley ve Macaulay ile üretime devam eden, Tilbe ile de dışarıdan sayılar bulan Galatasaray son çeyreğe 10 sayı farkla 64-54 önde girdi. Son 10 dakika büyük bir çekişme yaşandı. İzmit’te Sasa, Özge ve Gizem ile üçlükler buldu. Bitime 18 saniye kala fark 2’ye indi. Son hücumda rakibe bir türlü faul yapamayan İzmit, iki serbest atıştan sayılar yedi ve maçı 80-76 kaybetti. 

ANIGWE İLK MAÇINDA 5 SAYI ATTI

İzmit Belediyespor’da en skorer isim Litvanyalı 18 sayı atan Monika oldu. Courtney 13, Gizem 12, Sasa Cado 11, Özge de 10 sayı atarken yeni Amerikalı Anigwe 5 sayılık bir katkı sağladı. Galatasaray’da 3 basketbolcu öne çıktı. Macaulay 26, Tilbe Şenyürek 19, Hartley de 18 sayı atarak galibiyete katkı sağladı. 10. maçında 5. yenilgisini elde eden ekibimiz haftaya Kayseri Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

İZMİT BELEDİYESPOR: 76

GALATASARAY: 80

SALON:İZMİT ATATÜRK

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş**, Ogün Cılız**, Alper Elçikoca**

İZMİT BELEDİYESPOR: Özge Kavurmacıoğlu**(10), Ezgi Manlacı*, Courtney Williams** (13), Gizem Yavuz** (12), Monika Grigalauskyte*** (18), Nazlı Bircan Gökdemir* (2), Cado** (11), Gamze Takmaz** (5), Anigwe**(5)

GALATASARAY: Meltem Yıldızhan* (4), Şerife Alperi Onar*, Sude Yılmaz* (2), Sinem Ataş* (2), Işıl Alben* (5), Stankovic* (4), Hartley*** (18), Tilbe Şenyürek*** (19), Macaulay**** (26), İnci Güçlü*

PERİYOTLAR: 1.PERİYOT: 25-16, 2. PERİYOT: 44-40, 3. PERİYOT: 54-64, MAÇ SONUCU: 76-80

Bugün 15:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli spor tarihinde bir ilk mask
Kocaeli spor tarihinde bir ilk
Belediye Derince’de 4 futbolcu gönderildi mask
Belediye Derince’de 4 futbolcu gönderildi
Gölcükspor’da 5 futbolcu gitti mask
Gölcükspor’da 5 futbolcu gitti
Kocaelispor, Batuhan Er’i istiyor !.. mask
Kocaelispor, Batuhan Er’i istiyor !..
Listede Uğur Ayhan’da var mask
Listede Uğur Ayhan’da var
Tekelioğlu: SARIYER OLAYINDA HATA BENDEYDİ!.. mask
Tekelioğlu: SARIYER OLAYINDA HATA BENDEYDİ!..
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit’te korkunç manzara mask
İzmit’te korkunç manzara
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
Böyle sahtekarlık görülmedi mask
Böyle sahtekarlık görülmedi

GALERİ

Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL