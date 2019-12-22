İzmitli Periler galibiyeti elleriyle teslim etti: 76-80

İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet’in de izlediği zorlu maça basketbol severler yine yoğun ilgi gösterdi. Salonda iğne tasan yere düşülmeyecek pozisyon oluşurken, çok sayıda sporsever, izdiham nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Kocaelispor taraftarı Hodrimeydan’ın da yer aldığı maçta İzmit Belediyespor, mücadeleye çok iyi başladı ve ilk 10 dakikayı Monika’nın skorer oyunuyla tam 25-16 önde tamamladı.

FARK KAPANDI…

İkinci çeyrekte Macaulay ile sayılar bulan Galatasaray farkı kapadı. İlk yarının bitimine saniyeler kala İzmit’ten Monika’nın üçlüğü çemberin içinden çıktı ve son saniyede Işıl Alben’in basketi ile fark 9’a çıkacakken Galatasaray farkı 4’e indirdi. 44-40’lık skor avantajını üçüncü çeyrekte de koruyamayan İzmit’te akıl almaz bireysel hatalar can yaktı.

OLACAK İŞ DEĞİL!..

Hartley ve Macaulay ile üretime devam eden, Tilbe ile de dışarıdan sayılar bulan Galatasaray son çeyreğe 10 sayı farkla 64-54 önde girdi. Son 10 dakika büyük bir çekişme yaşandı. İzmit’te Sasa, Özge ve Gizem ile üçlükler buldu. Bitime 18 saniye kala fark 2’ye indi. Son hücumda rakibe bir türlü faul yapamayan İzmit, iki serbest atıştan sayılar yedi ve maçı 80-76 kaybetti.

ANIGWE İLK MAÇINDA 5 SAYI ATTI

İzmit Belediyespor’da en skorer isim Litvanyalı 18 sayı atan Monika oldu. Courtney 13, Gizem 12, Sasa Cado 11, Özge de 10 sayı atarken yeni Amerikalı Anigwe 5 sayılık bir katkı sağladı. Galatasaray’da 3 basketbolcu öne çıktı. Macaulay 26, Tilbe Şenyürek 19, Hartley de 18 sayı atarak galibiyete katkı sağladı. 10. maçında 5. yenilgisini elde eden ekibimiz haftaya Kayseri Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

İZMİT BELEDİYESPOR: 76

GALATASARAY: 80

SALON:İZMİT ATATÜRK

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş**, Ogün Cılız**, Alper Elçikoca**

İZMİT BELEDİYESPOR: Özge Kavurmacıoğlu**(10), Ezgi Manlacı*, Courtney Williams** (13), Gizem Yavuz** (12), Monika Grigalauskyte*** (18), Nazlı Bircan Gökdemir* (2), Cado** (11), Gamze Takmaz** (5), Anigwe**(5)

GALATASARAY: Meltem Yıldızhan* (4), Şerife Alperi Onar*, Sude Yılmaz* (2), Sinem Ataş* (2), Işıl Alben* (5), Stankovic* (4), Hartley*** (18), Tilbe Şenyürek*** (19), Macaulay**** (26), İnci Güçlü*

PERİYOTLAR: 1.PERİYOT: 25-16, 2. PERİYOT: 44-40, 3. PERİYOT: 54-64, MAÇ SONUCU: 76-80