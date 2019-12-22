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SÜPER YUVACIKSPOR BAL’A GÖZ KIRPTI: 2-0

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nun lideri Yuvacıkspor, muhteşem tesislerinde konuk ettiği 6’ncı 11 puandlaa küme düşme potasına yakın olan Kocaeli Güneşspor’u, ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yendi ve puanını 27’ye çıkardı
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Yuvacık’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Yuvacıkspor, Yunus ve Bedirhan’la iki net gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçın ilk yarısı gölsüz sona erdi. İkinci yarıda daha atak oynayan ve gol arayan ev sahibi lider, 50 dakikada Yunus’un attığı şık golle öne geçti. Galibiyet golü sonrasında ikinci gol arayışlarını sürdüren Siyah Beyazlılar, 55. dakikasında, Bedirhan ile ikinci golünü kazandı ve 2-0 galip gelerek zirvedeki yerini korudu.

YİNE GÜNEŞ, YİNE SAKATLIK…

Oyuncuları sık sık sakatlanan ve talihsizlikler yaşayan Güneşspor’da, bu maçta da sakatlık yaşandı. Maçın son dakikasında Kocaeli Güneşspor’da Talha sakatlandı. Kocaeli Güneşspor aldığı mağlubiyetle 11 puanda kaldı. Yuvacıkspor normal ligin bitimine 4 hafta kala liderliğini sürdürdü Maç sonrasında alınan galibiyeti, soyunma odasında futbolcular ve teknik heyet birlikte kutladı.

YUVACIKSPOR: 2-KOCAELİ GÜNEŞ: 0

 STAT: Yuvacık

HAKEMLER: Metin Ataş ***, Mustafa Dursun ***, Hakan Dursun ***

YUVACIKSPOR: Mahmut ***, Muhammet Dönmez ***, Eren ***, Harun ***, Kadir ***, Onur Cebeci *** (Ömer Yazgan **), Yunus ***, Cihat ***, Muhammet Tanrıverdi *** (Muhammet Emin **), Bedirhan ***, Ömer Durmuş *** (Furkan Filiz **)

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Onurcan ***, Emirhan **, Burak **, Üsame **, Eren **, Alican **, Alpaslan ***, Melih ** (Okan **), Talha **, Ömer ***, Oğuzhan ** (Bilal **)

GOLLER: Yunus DK.50,Bedirhan DK.55

Bugün 14:36 TSİ - Spor

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