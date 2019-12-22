Gol düellosunu seyirciler kazandı: 5-3

Son yılların en ilginç maçlarından biri eski adıyla Eski Stat, şimdiki adıyla Mehmet Ali Kağıtçı’da yaşandı. Maçı belki Gölcük ekibi kazandı, ama tribündeki seyirciler 8 gol izlerken, futbol keyfi yaşayarak, daha büyük kazanç sağladı. Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda, alt sıraları ilgilendiren karşılaşmada, 7’nci sırada 17 puanda olan Çayırtepe Gençlikspor ile Gölcük Şirinköyspor takımları karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen maçı deplasman takımı Gölcük Şirinköyspor 5-3 kazandı ve puanını 22’ye çıkardı. Çayırtepe Gençlikspor ise 17 puanda kaldı. Her iki takım da maça hızlı başladı.

İLK YARIDA TAM 6 GOL VARDI

Karşılıklı gollerle maçın ilk yarısı 3-3 berabere biterken, tam 6 gol izlendi. Gol yağmuru ikinci yarıda da dinmedi. Daha atak futbol oynayan deplasman takımı Gölcük Şirinköyspor, maçı tam 5-3 kazandı. M.Ali Kağıtçı stadında oynanan tarihe geçecek karşılaşma, dostluk içinde oynandı. 8 gol izleten ve futbol şov yapan her iki takım futbolcuları, maç sonrası dostça sahadan ayrıldı.

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 3-GÖLCÜK ŞİRİNKÖY: 5

STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme C)

HAKEMLER: Ali Eren Sayın ***, Uğur Mahmut Zengin ***, Akın Özdemir ***

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Metin ***, Aykut *** (Atakan **), Vedat ** (Mertcan **), Hayrettin **, Recep **, Serkan ***, Doğukan **, Engin ***, Emre **, Hakan ** (Özkan **), Soner ***

GÖLCÜK ŞİRİNKÖYSPOR: Okan ***, Osman ***, Yakup ***, M.Can *** (Sezer **), B.Hüseyin ***, B.Mete ***, E.Furkan ***, Bircan ***, Doğukan ***, Emre *** (Oktay **), Erman *** (Fatih **)

GOLLER: Soner DK.11, Aykut DK.16, Engin DK.33 (Çayırtepe Gençlikspor), Erman DK.6, E.Furkan DK.10-86, Erman DK.39, Emre DK.53