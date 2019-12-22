CHP Kartepe’de oy kullanma işlemi başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe’de kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimleri tamamlanmış, seçimler sonucunda doğal üyeler ile birlikte 177 mahalle delegesi belirlenmişti. Geçtiğimiz hafta Darıca ve Çayırova’da dün ise İzmit’te kongreler tamamlanmıştı. Kartepe İlçe Başkanlığı için 5. Olağan Kongre bugün Tevfik Mayda ve Serkan Alpay, Ataevler Kültür Merkezi’nde yarışıyor.

YOĞUN KATILIM

Yoğun güvenlik önleminin alındığı kongreye adayların yanı sıra CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya, eski Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Fahri Örengül, Kartepe İlçe eski Başkanı ve Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, Başiskele İlçe eski Başkanı ve Başkan Adayı İrfan Keskin ve çok sayıda partili katılım sağladı.

“CHP’DE NE TERÖRİST NE DE FETÖ’CÜ OLUR”

Selamlama konuşmasının ardından konuşan mevcut İlçe Başkanı Tevfik Mayda “Daha iyiyi daha güzeli ortaya çıkartacak bir mücadele olacak. Partimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Mayda’nın konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Hüseyin Acurman’ın başkanlığında toplanan divan kurulu oy birliğiyle kabul edildi. Acurman yaptığı konuşmada, “Bizleri divana layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Ülkemizde özellikle bu dönemlerde tüm çiçeklerin tek renge mahkum edildiği bir dönemden geçiyoruz. Eğer çiçeğiniz o renkte değilse teröristsiniz, iki renk de size uymuyorsa o zaman FETÖ’cüsünüz. Bunu çok iyi biliyorlar ki CHP’de ne terörist, ne de FETÖ’cü olur. CHP’de Mustafa Kemal’in askerleri olur. İzmit’te CHP’ye yakışır bir kongre oldu” ifadelerinde bulundu.

BEYAZ VE MAVİ LİSTE

Geçtiğimiz hafta Çayırova İlçe Başkanlığı’na seçilen Cihan Soyluçiçek, “İktidar kongrelerine başladık. Bu partinin mensubu olmak ayrı bir gurur verici durum. Hepinize saygılar sunuyorum” dedi. Konuşmaların ardından Mayda’nın görev süresince gerçekleştirdiği faaliyetler partililere okundu. 60 partilinin seçimin blok listeyle yapılması yönündeki dilekçesi okunmasının ardından oy birliğiyle kabul edildi. Seçimde beyaz listede Tevfik Mayda, mavi listede ise Serkan Alpay yarıştı.

“KOCAELİ’YLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEY YOK”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan kongrede yaptığı konuşmada, “Kongrede söz alan Milletvekili Tahsin Tarhan, “TBMM’de bütçe çalışmaları vardı. Sonunda bütçe çalışmalarını tamamladık. Bu bütçede işsizler yok, yoksullar hiç yok, emekliler de yok. Emekçilere vergi var, küçük esnafa, üreticiye vergi var. Bütçede bir de Saray’ın saltanatı var. Bu bütçe tek adamın bütçesi. Kocaeli’de son 5 yılda elektrik faturasında 16 milyon TL sadece aç kapa ile para almışlar. Bu Kocaeli’de o kadar vergi verildiği halde Kocaeli ile ilgili hiçbir şey yok. Onun için biz CHP olarak hayır dedik. Bu bütçe halkın bütçesi olmalıydı” dedi.

“KAYIPLAR ŞEHRİ KARTEPE”

Tarhan sözlerinin devamında, “Ülke zor bir süreçten geçiyor. Onlarca vatandaşımız kredi kartı borçlarını ödeyemediği için intihar ediyorlar. Onlarca vatandaş icraya düşmüş. Kartepe Türkiye’nin her yerinde tanınıyor. Ama Kartepe’ye geliyorsunuz, adresini bulamıyorsunuz. Kayıplar şehri Kartepe. O şirin beldeler mahalle oldu, ama ilçe olmadı. Beraber çalışacağız. Bizlere bu sorumluluğu verdiniz. İlçeye de o sorumluluğu vereceksiniz. Çok çalışmalıyız. Bu süreçten ancak bu ülkeyi CHP çıkarır. Onlar bir araya gelerek rant ekibini kurdular. Büyük bir mücadele gerekiyor. Burada kimse kaybetmeyecek. Kongremiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“BANA BUNU YAŞATANLARI AFFETMİYORUM”

Partili Hüseyin Koçak sert bir konuşma yaparak, “Kartepe’de seçim neden kaybedildi? Eğer Cumhur Karakadılar suçluysa yöneticiler de o kadar suçlu. Oradaki yöneticiler ne yaptı. ‘Dur Cumhur bey yanlış yapıyorsun’ dediler mi? Neden daha sonra istifa ettiler. Ben burada liste dışı kaldım. Partide ırkçılık mı yapıldı? Çorumluyum ben. Benim onurumla oynadılar. Bana bunu yaşatanları asla affetmiyorum. Neden 20 kişinin içinde yokum ben. Beni disiplin yargılasaydı. Beni neden liste dışı bıraktılar. Diyorlar ki Nilay ile Haydar yaptı bu listeyi. Soruyorum ‘ben yapmadım’ diyorlar. Neden hedef değiştiriyorsunuz. Bugün partide kırgınlıklar oldu. CHP’den DSP’ye 40 oy gitti” dedi. Sonra tekrar söz alan Koçak, “Ben Nilay hanımı değil listeyi yapanları suçladım” dedi.

“PİYASADA 10 TANE GENÇ VAR”

CHP Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Yalçın, “Neden genç yok bu partide? Benim oğlum gelmez diyorlar. Ak parti’de siyaset yapıyor senin oğlun. Hep genç hep genç. Piyasada 10 tane genç var. iktidar olmak istiyorsan çocuklarınızı partiye getireceksiniz. Gençler onun bunun adamı diyorsunuz. Gençler kimsenin adamı değil. Özellikle CHP Kartepe ilçede kimsenin adamı değil. Gençler sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün adamı” dedi.

“ÖYLE BİR SÖZ ALDIN MI?”

Konuşma yapan CHP İl Başkanı Cengin Sarıbay, “Arkadaşlarımız konuştu ama biz burada kimsenin parmak sallamasına izin vermeyeceğiz. Hüseyin Koçak’ı 1975 yılından beri tanırım. Parmak sallayarak konuşuyor. Bunun sorumlusu kim. Sen bu listede olsaydın bu konuşmayı yapmazdın. Ben demeyeceğiz, biz diyeceğiz. 3 bin 500 lira para yatırmış, listeye girecekmiş. Öyle bir söz aldın mı? Kimse öyle bir söz verebilir mi?” dedi.

“BİRBİRİMİZE ARTIK PARMAK SALLAMAYACAĞIZ”

“Ben bilmem Kartepe’ye kimin katkı vereceğini” diyen Sarıbay, “Bu belirlemeler nasıl oldu? İlçe başkanı yönetimi ile adaylar anlaştığı taktirde listeler aynen geçerlidir dedim. Listeyi aynen onayladık. Buraya değil 11 ilçeye de müdahale etmedik sadece Gebze ilçesinde anlaşmazlık oldu, orada da sıralama değiştirdik. ‘Ben listeye girmedim’ demek, hala sandığa takılı kalmak Koçak’a hiç yakışmadı. Biz birbirimize artık parmak sallamayacağız. Yükselen değer CHP. Halen siz ‘meclis üyesi ben neden yapılmadım’ gibi bir düşünceden kurtulmazsanız bu parti yürümez. Kimsenin partide emeği geçenlere parmak sallaması ve haklarını teslim etmemesi doğru değil. Beni son seçimde listeye almadılar, hiç kırıldım mı? Bu bir kolektif işidir, ben yerinden yönetime inanan bir kişi olarak Kartepe’de o günkü başkanımızla birlikte gelen listeyi onayladım. Ben bilmem Kartepe’de kimin katkı vereceğini. Bizim artık bunlarla uğraşmamamız lazım. Türkiye’de iyi olan hiçbir şey yok. bunları eleştirip partimizi öne çıkartacağımıza, ‘ben’ diyoruz. ‘ben’ diyenlerin bu partide öne çıkarılmayacağına inanıyorum ” ifadelerinde bulundu. Konuşmasının ardından Sarıbay, partiye uzun yıllardır emek veren Tülay Agas’aplaketini verdi.

“MÜDAHALE ETMEDİM, ETMEYECEĞİM”

CHP Kocaeli Milletvekili ve PM Üyesi Haydar Akar, “Keşke herkes Tülay abla kadar sadık olsa. CHP’li olmak bir süreci değil, sonsuzluk ifadesi gibi CHP’nin her üyesine geçerli olması lazım. CHP’ye katılan her arkadaşımızın CHP’nin ilkelerine, Atatürk’ün ilkelerine sadık olması lazım. Ama öyle olmadığını görüyoruz. Kocaeli’de de bütün ilçelerde seçim almak istiyorduk. Kocaeli’de bir başarısızlık varsa suçlu aramanıza gerek yok. bunun suçlusu benim, il yönetimi aslında hepimiziz. Kazanmış olsaydık bu kürsüde konuşan arkadaşlarımız kazancın üzerinden bir konuşma yapacaktı. Bunlar gayet doğal. Hepimiz eleştireceğiz. Konuşacağız, hiçbir sıkıntı yok. ‘Haydar Akar listelere müdahale etti’ diyemez kimse. ‘Haydar Akar ilçede yönetim kuruluna şu arkadaş girsin’ dedi diyemez. Çünkü öyle bir görevim yok. oldukça uzağım, kendi ilçem dahil olmak üzere müdahale etmedim, etmeyeceğim de. Kimse kimsenin adamı olmamalı” şeklinde konuştu.

“BAZI ŞEYLER DEĞİŞMİYOR”

Hiçbir listeye müdahale etmediğini belirten Akar, “Bizim işimiz var. Bizi seçtiniz, vekalet görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Keşke delege seçiminde gösterdiğiniz ilgi ve alakalı seçim satına çıktığınızda da adayın kim olduğuna bakılmaksınız kayıtsız şartsız destek verseydik. Keşke 11.00’de açılan bu salonu bütün delegeler gelip imza atsaydı. Ama bunların hiçbiri başka kentte de olmuyor. Benim, eşim, dostum bana fayda sağlar diye o delegeyi seçmeyin, sabah 6’da gece 11’e kadar bekleyen arkadaşlarımızı delege yapın dedim. Keşke bunu becerebilsek. Ne kadar istesek de bazı şeyler değişmiyor. Çok kongre yaşadım. Kim kazanırsa kazansın Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak diye düşünüyorum. CHP artık nüfusun yüzde 50’sini yönetiyor ama Kocaeli’de henüz o rakama ulaşmış değiliz. Demek ki bir problem var. hedef koymalıyız önümüze” dedi.

“HEM TÜRKİYE’Yİ HEM DE KOCAELİ’Yİ KAZANDIK”

“Ekip olduğumuz için kazandık” diyen Akar, “Burada kim kazanırsa kazansın, hep beraber kol kola olmalıyız. Genel seçimde de aynı hezimetle karşılaşırız. Bu kongre hepimiz için milat olsun. Kazanan arkadaşlarla beraber yol yürümeliyiz, katkı sunmalıyız. Bunu başarırsak hiçbir problemimiz olmaz. CHP hiç olmadığı kadar başarılı bir çalışmayla devam ediyor. Temel düşünceleri, CHP’nin projelerini örgütler insanlara anlatırsa başaramayacağız hiçbir şey yok. Gelecek seçimlerde hem Türkiye’yi hem Kocaeli’yi hem de Kartepe’yi kazanacağız. Bir tane belediyeyi neden kazandık? Ekip olduğumuz için kazandık. Herkes sahadaydı. Biz bunu Kartepe’de yaparsak her tarafta kazanırız. Birbirimizin eksiklerini gördüğümüz zaman bunu siyasi malzeme olarak değil, o arkadaşımızın eksikliği olarak paylaşmak olarak görmenin doğru olduğunu söylemek istiyorum. Seçilen arkadaşlarımızın hepsi gençlik kollarından geliyorlar. Bize yer açsınlar diye değil mücadele verecekler. Bugün ilçe başkanları oldular, yarın il başkanı olacaklar” ifadelerinde bulundu.

“7 TANE MECLİS ÜYEMİZ YALNIZ”

Kartepe adayı Serkan Alpay adaylığıyla ilgili, “Biz bu yola hep birlikte çıktık. Bazen çıktık yalnız kaldık, küskünlerimiz oldu. Birçok delegeyle görüştük, onlar da bazı şeyleri söylediler bizlere. Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz dedik. Genciz, genç olmanın avantajları var. Genç arkadaşlarımızla beraber bayrağı alıp ileri götürmek istiyoruz. Kartepe örgütünde 1540 tane üyemiz var ancak birbirini tanımayan çok insan var. Biz üyelerimize, delegelerimize ulaşamıyoruz. Siyaseti masabaşında değil sahalarda yapmak istiyoruz. Kartepe’de 7 tane meclis üyemiz var, onlar yalnız kaldıklarınıdüşünüyorlar. Biz yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Biz, birlikte olmak, güçlü olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ADAM KAYIRMACILIK YAPMAYACAĞIZ”

Mevcut İlçe Başkanı Tevfik Mayda adaylığıyla ilgili yaptığı konuşmada, “Siyaset bir kişinin çıkarı için yapılmaz. Ülke ve toplum çıkarlarını ön planda tutmalıyız. Biz adam kayırmacılık yapmayacağız. Delege seçimleri gibi keşke sandık seçimlerinde de çalışsak. Bunu çözmemiz lazım. Bin 500 kayıtlı üyenin 200 tane üyesi aktif üyesi çalışıyorsa Kartepe’de siyaset yapmak, politika üretmek kolay değildir. Bir araya gelmeliyiz, bütün sorunlarımızı tartışmalıyız. Dayatma kültürüyle siyaset yapamayız. Siyaset uzlaşma alanıdır. Bunun yeri basın değil, ilçe binasıdır. Birbirimiz işaret parmağıyla suçlayarak bir araya gelemeyiz. Her şeyi özgürce ilçe binasında tartışalım. Biz devrimciyiz. Ben devrimciyim diyen herkesin özeleştiri yapması şarttır. Artık Kartepe konuşacak” dedi.

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.