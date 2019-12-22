Liglerde şampiyonlar yavaş yavaş belirleniyor, Gençler Ligi’nde de şampiyonlar geçidi izleniyor. A takımlar liginde Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanan Yavuzspor, dün de Arslanbey Stadı’nda U14 takımıyla C Grubu’nda şampiyonluğa uzandı. Kartepe Köseköy Ateşspor ile karşılaşan takım, rakibini Bünyamin ve Onur Bora’nın golleriyle 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Antrenör Fatih Erdinç, başkan Volkan Elmaser ve veliler ile Vefik Erencan büyük mutluluk yaşadı.
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YAVUZSPOR U-14 TAKIMI ŞAMPİYON OLDU: 2-0
Liglerde şampiyonlar yavaş yavaş belirleniyor, Gençler Ligi’nde de şampiyonlar geçidi izleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz