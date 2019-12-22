YAVUZSPOR U-14 TAKIMI ŞAMPİYON OLDU: 2-0

Liglerde şampiyonlar yavaş yavaş belirleniyor, Gençler Ligi’nde de şampiyonlar geçidi izleniyor. A takımlar liginde Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanan Yavuzspor, dün de Arslanbey Stadı’nda U14 takımıyla C Grubu’nda şampiyonluğa uzandı. Kartepe Köseköy Ateşspor ile karşılaşan takım, rakibini Bünyamin ve Onur Bora’nın golleriyle 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Antrenör Fatih Erdinç, başkan Volkan Elmaser ve veliler ile Vefik Erencan büyük mutluluk yaşadı.