Derbili hafta bitiyor: KONYA-TRABZON

Süper Lig'de 16. hafta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşma ile başladı ve dün gazetemiz baskıya girerken Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacaktı. Süper Lig'in 16. hafta heyecanı bugün iki maçla sona erecek. Konyaspor - Trabzonspor ve Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor müsabakaları aynı saatte başlayacak.
SÜPER LİG 16. HAFTA PROGRAMI:
BUGÜN:
20.00 Konyaspor - Trabzon: Halil Umut Meler
20.00 Denizlispor – A. Alanya: Hüseyin Göçek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz