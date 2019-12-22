Derbili hafta bitiyor: KONYA-TRABZON

Süper Lig'de 16. hafta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşma ile başladı ve dün gazetemiz baskıya girerken Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacaktı. Süper Lig'in 16. hafta heyecanı bugün iki maçla sona erecek. Konyaspor - Trabzonspor ve Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor müsabakaları aynı saatte başlayacak.

SÜPER LİG 16. HAFTA PROGRAMI:

BUGÜN:

20.00 Konyaspor - Trabzon: Halil Umut Meler

20.00 Denizlispor – A. Alanya: Hüseyin Göçek