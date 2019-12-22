Dilovası yeniden SÜPER oldu: 9-4

İki sezon önce Süper Amatör Futbol Ligi’nden düşen, geçtiğimiz sezon da, ayağına fırsat gelmesine rağmen. Bütçe olarak hazır okladığından Süper Amatör’e bilerek yükselmeyen Dilovası Belediyespor, bir yıllık aradan sonra gençlerini de kadroya katarak, yeniden Süper Lig’e ‘direkt’ yükseldi ve geleceğin kadrosunu kurdu.

90 DAKİKADA 13 GOL ATILDI… DİLOVASI FARKA KOŞTU…

1. Amatör Küme Futbol Ligi C Grubu’nda Dilovası Belediyespor mutlu sona ulaştı. Çayırova Fatihspor’u 9-4 mağlup eden Dilovası temsilcisi, maçın ardından KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’dın elinden kupasını aldı. Bitime 2 hafta kala “Süper” olmayı garantileyen Dilovası Belediyespor’da adeta bayram sevinci yaşandı.

YETİMİN HAKKI OLAN PARAYI BOŞA HARCAMADILAR…

Antrenör Çetin Kılıç kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi ve “Şampiyonluk camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Başkan Recep Laç, şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutlarken, başkan vekili Adnan Sak “Şampiyon olmak önemli ama gençleri kazanmak çok daha kıymetli” ifadesini kullandı. Murat Aydın, Dilovası’nı hak ettiği şampiyonluktan ötürü kutladı.