Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:59 TSİ- Spor G: Bugün 15:01 TSİ

Dilovası yeniden SÜPER oldu: 9-4

Dilovası Belediyespor, bir yıllık aradan sonra gençlerini de kadroya katarak, yeniden Süper Lig’e ‘direkt’ yükseldi ve geleceğin kadrosunu kurdu
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İki sezon önce Süper Amatör Futbol Ligi’nden düşen, geçtiğimiz sezon da, ayağına fırsat gelmesine rağmen. Bütçe olarak hazır okladığından Süper Amatör’e bilerek yükselmeyen Dilovası Belediyespor, bir yıllık aradan sonra gençlerini de kadroya katarak, yeniden Süper Lig’e ‘direkt’ yükseldi ve geleceğin kadrosunu kurdu.

90 DAKİKADA 13 GOL ATILDI… DİLOVASI FARKA KOŞTU…

1. Amatör Küme Futbol Ligi C Grubu’nda Dilovası Belediyespor mutlu sona ulaştı. Çayırova Fatihspor’u 9-4 mağlup eden Dilovası temsilcisi, maçın ardından KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’dın elinden kupasını aldı. Bitime 2 hafta kala “Süper” olmayı garantileyen Dilovası Belediyespor’da adeta bayram sevinci yaşandı.

YETİMİN HAKKI OLAN PARAYI BOŞA HARCAMADILAR…

Antrenör Çetin Kılıç kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi ve “Şampiyonluk camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Başkan Recep Laç, şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutlarken, başkan vekili Adnan Sak “Şampiyon olmak önemli ama gençleri kazanmak çok daha kıymetli” ifadesini kullandı. Murat Aydın, Dilovası’nı hak ettiği şampiyonluktan ötürü kutladı.

 

Bugün 14:59 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli spor tarihinde bir ilk mask
Kocaeli spor tarihinde bir ilk
Belediye Derince’de 4 futbolcu gönderildi mask
Belediye Derince’de 4 futbolcu gönderildi
Alt yapıdan 4 futbolcu kampa davet edildi !.. mask
Alt yapıdan 4 futbolcu kampa davet edildi !..
Gölcükspor’da 5 futbolcu gitti mask
Gölcükspor’da 5 futbolcu gitti
Kocaelispor, Batuhan Er’i istiyor !.. mask
Kocaelispor, Batuhan Er’i istiyor !..
Listede Uğur Ayhan’da var mask
Listede Uğur Ayhan’da var
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit’te korkunç manzara mask
İzmit’te korkunç manzara
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
Böyle sahtekarlık görülmedi mask
Böyle sahtekarlık görülmedi

GALERİ

Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL