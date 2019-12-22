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Antalya’da “NEŞELİ GÜNLER!..”

3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’da Antalya kampı, yeni futbolcuların da takıma katılmasıyla neşeli başladı.
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3.Lig 2.Grup lideri Kocaelispor’da Antalya kampı, yeni futbolcuların da takıma katılmasıyla neşeli başladı. Titanic Otel’e üs kuran Yeşil Siyahlılar günü çift antrenmanla geçiyor.  Selahaddin Dinçel’in takımın başına geçmesinin ardından üst üste 7 maçı kazanarak son derece etkili bir çıkış yaşayan Yeşil Siyahlılar günü çift antrenmanla geçiyor. 27 Aralık’ta Bayburt, 30 Aralık’ta da Samsunspor ile hazırlık maçları yapacak olan Kocaelispor’da tüm takımın otelin şartlarından memnun olduğu öğrenildi. Kocaelispor’un yenileri stoper Murat Şimşek, santrafor Doğan Karakuş ve Alihan Tunçer’in de katıldığı takımda moraller çok iyi. Kocaelispor’un kampı Ocak’ta sona erecek. İkinci yarının ilk maçı 12 Ocak’ta Payasspor ile Kocaeli Stadı’nda oynanacak.

 

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