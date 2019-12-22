Kandıralı Gökdeniz’in inanılmaz yükselişi sürüyor. Henüz 2001 doğumlu olan ve U19 milli takımına çağrılan, ancak yönetim tarafından izin verilmeyen genç futbolcu için Trabzonspor bastırıyor. Genç futbolcuyla dün temasa geçen Bordo Mavililerde ünlü teknik adam Ünal Karaman da ısrarcı oldu. Genç futbolcuyu Beşiktaş ve diğer kulüpler de adım adım takip ediyor. Ancak Trabzonspor resmen gündemline almış durumda bulunuyor
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Gökdeniz Bayrakdar için o takım ısrarcı!
Kandıralı Gökdeniz’in Bayrakdar için Trabzonspor'un ısrarı sürüyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz