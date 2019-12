Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir bugün oda binasında üyelerle yıllık istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Kocaeli lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, Başkan Vekili Yavuz Acar, Yönetim Kurulu Üyeleri , Adnan Kazdal , İlhan Haftacı, Bayram Yenigün, Ümit Kurul, Sezgin Günışık, Oda Genel Sekreteri Mehmet Özkanlı, Oda Genel Koordinatörü Salih Ayten ve Oda Üyeleri katıldı.

ÖZDEMİR: İLK İSTİŞARE TOPLANTIMIZ”

Konuşmasına genel sorunlara değinerek başlayan Oda Başkanı Hikmet Özdemir; “Kocaeli Lokantacılar Odası’nın seçimimizden sonraki yıllık istişare toplantısının ilkini bugün gerçekleştirmiş olacağız. Bu toplantımızda amacımız oda üyelerimizin hem günlük hayatta hem de resmi dairelerde yaşadığı, sağlıkla, tarımla ilgili sıkıntıları görüşerek değerlendireceğiz. Oda olarak mesafelerden dolayı her yere yetişemediğimiz içi bundan sonra üç ayda bir böyle toplantılar yaparak, esnaflarımızın sorunlarını dinleyecek değerlendireceğiz. Bu toplantılardan çıkan sonuçları da değerlendirip resmi kurumlarda üyelerimizin dertlerini dile getireceğiz” dedi.

“ESNAFA DARBEYİ KAYIT DIŞI ÇALIŞANLAR VURUYOR”

Çarşıda her yerde ayaküstü kayıt dışı esnaf yüzünden kazançlarının düştüğünü ifade eden Özdemir; “Üyelerimiz de ben de tüm esnaflar da bu sıkıntıları yaşıyoruz. Serbest piyasa, kermesler, her şey iç içe bakkal dükkanı çiğköfte satıyor, pilav ekmek köfte satıyor. Pastanenin satması gerekeni bakkal, bakkalın satması gerekeni başka esnaf satıyor. En büyük sıkıntılarımızdan biri budur. Ciğer, pilav, köfte ekmek bu gıda ürünleri alakasız yerlere girmiş. Sokakta köşe başı ayak üstü pilav çiğköfte satıcıları var. Bize gelince kayıtlı esnaf olduğumuz için her şey didik araştırılıyor peki bunlar kayıtsız nasıl ruhsatsız bu işleri yapıyor? Vur patlasın çal oynasın herkes istediği gibi satış yapıyor. Biz de her türlü vergi mükellefiyetimizi yerine getirip, ekonominin sıkıntısını birebir çekiyoruz. Bunlar ne vergi ödüyor ne kira ne ruhsat var böyle iş yaparak esnaflarımıza darbe vuruyor” şeklinde konuştu.

“KURUMLARARASI SENKRONİZASYON YOK”

Kurumlarla yaşadıkları sıkıntıları da anlatan Oda Başkanı Özdemir; “Tarım İl Müdürlüğü denetimlere geliyor not alıyor yapılması gerekeni esnaflar olarak yapıyoruz. Aradan zaman geçiyor bir daha bir başka ekip aynı konu için denetime geliyor diyor ki bu olmamış bunu böyle yapın. Geçen ay böyle dendi bu yüzden böyle yaptık diyoruz, sözümüz fayda etmiyor. Hâl böyle olunca bu sefer esnaf isyan ediyor. Peki nasıl yapalım kurumlara sesleniyoruz. Kurumlar arası senkronizasyonun yetkililer tarafından sağlanması gerek. Onlar birbirinden habersiz çalışıyorsa biz ne yapalım? Kurumların koordinasyonunun olmamasının da sıkıntısını çekiyoruz”

“SEYYAR SATICILAR DA HAKKIMIZI YİYİYOR”

Haklarını seyyar satıcıların da yediğini ifade eden Özdemir; “Zabıtamızdan belediyelerimizden seyyar satıcıların kaldırılmasını istiyoruz çünkü; vergi vermiyorlar, dükkan kirası yok, saat beşten sonra piyasaya çıkıyorlar, ne sattıkları belli değil, açıkta ulu orta hijyen yok başka titizlikler yok ne sattıkları belli değil. Bir de kazancımızın önüne geçiyorlar vergiyi ödeyen biziz, işçi çalıştıran vatandaşı istihdam eden biziz, çileyi biz çekiyoruz parayı da seyyarlar kazanıyorlar” dedi.

“İKİ DÜKKAN ARASINA MESAFE ŞARTI GELSİN”

“Aynı sokakta aynı işi yapan sayısız esnaf var ve bu yüzden de kimse bir şey kazanamıyor” diyen Özdemir; “Ruhsat konusunda çok sıkıntımız var, bir lokanta açılıyor yetmiş metrekarelik. 10metrekarelik dükkan açan sadece ön penceresi olan sebze yıkayacak tezgahı olmayan yerler de ruhsat alıyor. Biz bu konulardan çok rahatsız oluyoruz. Biz belediyelerimizden bu konuda hassasiyet bekliyoruz çünkü bunlar dört dörtlük iş yapanların işin bozuyor. Aynı işi yapan altı yedi esnafın aynı sokakta iş yapmasıdır asıl sıkıntı. Aynı sokakta bulunan iki dükkân arasına mesafe şartı gelsin. Bolu Belediyesi geçen yıl buna kriter getirdi ve kota belirledi. Biz de aynı uygulamanın ilimizde de olmasını istiyoruz.” dedi.

“ODA ÜYELERİ ODAYA SAHİP ÇIKMIYOR”

Oda üyelerinin Oda’ya sahip çıkmadığından yakınan Başkan Özdemir; “Bakanlığımızın denetimlerden memnunuz, sistemlerden de çok güzel takip yaparak sık denetimler yapıyor. Bazı üyelerimiz odalara sıkıntılarını birebir yansıtabiliyor am birçoğu da yansıtmıyor sonra da diyor bu Odalar ne iş yapıyor, Oda bize sahip çıkmıyor. İşte bu konuları gündeme getirmek için varız ne iş yapacağız ki birbirimize destek olmaktan başka. Biz de istiyoruz ki üyelerimiz odasına sahip çıksın. Bu istişare toplantısına bakın doğru düzgün gelen yok. Oda olarak 980 aktif üyenin olduğu odada gelen sayı çok az” diyerek Oda üyelerine çağrıda bulundu.

AKBAŞ: BELEDİYE HİZMET YAPSIN ÇORBA YAPMASIN

Çorba çeşmelerinin yüzünden iş yapamadıklarını anlatan Fethiye Caddesi Karagöz Lokantası esnafı Mustafa Akbaş; “Nevzat Doğan başlattı bu çorba çeşmesini. Kaldırılsın bu çorba çeşmeleri istemiyoruz.Çorba çeşmeleriyle ilgili zamanında Nevzat Başkanımızla da konuştuğumda dedi ki vatandaş erkenden işe gidiyor metabolizmanın sağlam çalışması gerekir. Ben de dedim ki güzel bir hizmet yapıyorsunuz ama araştırınca baktık ki işin içinden rant meseleleri çıktı. Sabahları elinden bardakla vatandaşların lokantaların önünden geçmesi psikoloji bozan bir şey. Sabahları ortalama 35-40 çorba satıyoruz peki biz nasıl geçinelim, dükkân kirasını nasıl ödeyelim? Belediyeler vatandaşına hizmet yapsın yemek yapmasın. Mesleği zaten yapan var ne gerek var çorba çeşmesine. Buradan da kaybediyoruz. Belediyelerimizden çorba çeşmelerinin kaldırılmasını istiyoruz” diyerek sitem etti.

ÖZDEMİR: ÇORBA ÇEŞMESİ SADECE OKULLARDA OLMALI

Esnaf Akbaş’ın çorba çeşmesi sitemini destekleyen Oda Başkanı Hikmet Özdemir ise; “Biz 2014’te bu konu Nevzat Başkanımızla konuştuk dedik ki bunu okul bahçelerine ihtiyacı olan yerlere koyalım. Biz en mantığa uygun olan kısmının okul bahçeleri olduğunu düşünüyoruz. Kantincilerden tepki gelir dediler ama kantincileri etkileyecek bir durum yok ki burada. Okul kantinlerinin bir zararı olmayacak burada. En mantıklısı çocuklarımızın çorba çeşmesinden faydalanmasıdır. Çocuklar okullarda hazır yiyecekler yiyor, obezite almış başını gidiyor. Organik olan hiçbir şeyimiz kalmamış. Çorba çeşmeleri sadece okul bahçelerinde olmalı”

DİNÇ: HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN

Kuruçeşme Bereket Lokantası esnafı Cevdet Dinç; “Çarşıda pastaneci kalkıp kuru fasulye satıyor. Sen kuru fasulyeden ne anlarsın kardeşim. Kendi işini yapsana. Biz zaten yapıyoruz. Neden kimse kendi işini yapmıyor? Bizim işimizi başka kimse yapmasın. Böyle olmaz ki zaten ekonomi kötü dükkanlar neden kapanıyor düşünen var mı? Bizim işimizi biz yapmalıyız. Saygı kalmamış para kazanmak için ilgili ilgisiz herkes her şeye elini atıyor. Pastaneci kuru fasulye satıyor, küçücük bakkal dükkânı çiğköfte satıyor. Gidip kuru fasulye, çiğköfte dükkanları açsınlar o zaman. Bizim dükkânlarımızın ne anlamları var? Kendi işini yapsın herkes” dedi.

“ODA TAVAN FİYATLARI BELİRLESİN”

Feridun Özbay Doy-Çık Lokantasının sahibi Fatma Keskiner; “Oda esnaflara sahip çıksın. Ben işçime garson maaşı vermek istiyorum. Peki 13 TL ye yemek verirsem ben nasıl yetişeceğim bu masraflara, bu tavan fiyatlar artık belirlensin. Ben de odadan bunu rica ediyorum. Biz zaten iş yapamıyoruz, bu fiyatlar da böyleyleyken ne yapalım? Biz lokantacıların hakkı çok güzel yeniyor. Tavan fiyat olması gerektiği şekilde belirlensin. Odanın bu toplantıları sık sık yaparak tüm sorunları değerlendirmesini de istiyoruz” dedi. Keskiner’e Oda Genel Sekreteri Mehmet Özkanlı ise; “Serbest piyasa ekonomisinde biz sadece taban fiyatı belirleyebiliyoruz. Adam çorbasını istediği fiyata satabiliyor. Oda olarak buna müdahale edemiyoruz. Fiyat tarifesi verildiğinde belli fiyatın üstüne çıkılmaması gerek tüm esnaflara dikkat etsinler diye bunu söylüyoruz çünkü bu sefer de fahiş fiyat konusu devreye giriyor. Taban fiyatını belirliyoruz ama tavan fiyatına bizim müdahale etme şansımız maalesef ki yok. O yüzden de bir şey yapamıyoruz tavan fiyat konusunda” şeklinde cevap verdi.