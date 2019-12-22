Kocaeli Üniversitesi’nde muhasebe sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Aktaş'ın Mersin’de yaşayan babası Necati Aktaş 83 yaşında hayatını kaybetti. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan Aktaş’ın aniden gelişen damar tıkanıklığı nedeniyle bu sabah Mersin’de hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesi pazartesi(yarın) Silifke'de defnedilecek.
Bugün 16:07 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:12 TSİ
Necati Aktaş hayatını kaybetti
Kocaeli Üniversitesi’nde muhasebe sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Aktaş’ın babası Necati Aktaş bu sabah hayatını kaybetti.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz