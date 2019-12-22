Necati Aktaş hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi’nde muhasebe sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Aktaş'ın Mersin’de yaşayan babası Necati Aktaş 83 yaşında hayatını kaybetti. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan Aktaş’ın aniden gelişen damar tıkanıklığı nedeniyle bu sabah Mersin’de hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesi pazartesi(yarın) Silifke'de defnedilecek.