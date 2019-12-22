Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:25 TSİ- Gündem G: Bugün 16:27 TSİ

Ahmet Taşçı'nın acı günü

Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelendirdiği, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı'nın ablası Kadriye Taşçı vefat etti.
mask

Bir süredir rahatsız olduğu belirtilen Kadriye Taşçı (68) Karamürsel Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kadriye Taşçı, öğlen namazına müteakip Karamürsel Merkez Camisi'nde kılınan namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Yalova-Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Kırkpınar başpehlivanlarından Aydın Demir, Beşiktaş Kulübü Eski Asbaşkanı Levent Erdoğan,  belediye meclis üyeleri, güreşçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bugün 16:25 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit kongresinde gerginlik çıktı! mask
İzmit kongresinde gerginlik çıktı!
Elektriğe yeni tarife geliyor... mask
Elektriğe yeni tarife geliyor...
Karamürsel’de 380 kiloluk orkinos tutuldu mask
Karamürsel’de 380 kiloluk orkinos tutuldu
'Gebze il olacak' mask
'Gebze il olacak'
Hürriyet: Büyükşehir'i ya alacağız, ya alacağız mask
Hürriyet: Büyükşehir'i ya alacağız, ya alacağız
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit’te korkunç manzara mask
İzmit’te korkunç manzara
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
Böyle sahtekarlık görülmedi mask
Böyle sahtekarlık görülmedi

GALERİ

Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL