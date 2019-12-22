Bir süredir rahatsız olduğu belirtilen Kadriye Taşçı (68) Karamürsel Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kadriye Taşçı, öğlen namazına müteakip Karamürsel Merkez Camisi'nde kılınan namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Yalova-Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Kırkpınar başpehlivanlarından Aydın Demir, Beşiktaş Kulübü Eski Asbaşkanı Levent Erdoğan, belediye meclis üyeleri, güreşçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bugün 16:25 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:27 TSİ
Ahmet Taşçı'nın acı günü
Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelendirdiği, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı'nın ablası Kadriye Taşçı vefat etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz