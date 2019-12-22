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Ahmet Taşçı'nın acı günü

Güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelendirdiği, tüm pehlivanların hayalini kurduğu altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Ahmet Taşçı'nın ablası Kadriye Taşçı vefat etti.