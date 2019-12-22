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Barış Çalım hayatını kaybetti

Başiskele Yeniköy Mahallesinde aralarında tartışma çıkan kişi komşusu Barış Çalım’ı tabanca ile yaralamıştı. Yaklaşık 1 haftadır tedavisi devam eden Çalım, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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Alınan bilgiye göre Başiskele Yeniköy Mahallesi Zembil Sokak üzerinde oturan ve birbirleri ile komşu oldukları öğrenilen Başiskele Belediyesi Eski Başkanı Hüseyin Ayaz’ın yeğeni Muharrem Ayaz ile eski başkanın koruması Savaş Çalım’ın kardeşi Barış Çalım arasında, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan ve bir anda kavgaya dönüşen olayda Muharrem Ayaz eve giderek almış olduğu tabanca ile Barış Çalım’a 2 el ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden birinin karnına isabet etmesi sonucu Barış Çalım kanlar içerisinde yere yığılırken çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmişti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Ağır yaralanan Çalım, ambulansla önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Çalım, yaklaşık 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın şüphelisi Muharrem Ayaz, olay sonrası polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Evli ve 2 çocuk babası olan Barış Çalım’ın cenazesi yarın(Pazartesi) Yeniköy Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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