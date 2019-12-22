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Uçan Balon Anaokulu’nda Yerli Malı Haftası heyecanı

Karamürsel’de faaliyet gösteren Uçan Balon Anaokulu’nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi
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Karamürsel’de faaliyet gösteren eğitim kurumları arasında yer alan Uçan Balon Anaokulu, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle keyifli bir etkinliğe imza attı. Karamürsel Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Durna, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı

KEYİFLİ SAATLER

Programın açılış konuşmasını yapan Uçan balon Anaokulu Müdürü Arzu Bozkurt, “Beslenmenin, tutumlu olmanın, paylaşmanın, Türk mallarını kullanmanın önemini öğretmenlerinin rehberliğinde yaptıkları etkinliklerle öğrenen minikler, yapılan etkinliklerle aralarındaki kardeşlik, birlik ve beraberlik bağlarını güçlendiriyorlar” dedi. Konuşmanın ardından minik öğrenciler tarafından sahnelenen halk oyunları, drama gösterisi, Karadeniz dans gösterisi ve memleketim şarkısı etkinliğe renk kattı.

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