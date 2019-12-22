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Kartepeli minikler, Yerli Malı Haftası’nı kutladı

Kartepe Belediyesi Kâtip Çelebi Bilgievi’nde öğrenim gören minikler, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı “Yerli Üretim” temalı etkinlik ile kutladı
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Tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük önem taşıyan yerli üretimin öneminin vurgulandığı ve çocuklarda bir farkındalık oluşturmak amacıyla, ülkemizin bölgelerini ve Yerli Malı Haftası’nın öneminin anlatıldığı etkinlikte, illerde yetiştirilen ürünlerin, çıkarılan doğal kaynakların, üretilen teknoloji ürünler hakkında Kartepeli miniklere bilgi verildi.

YERLİ MALI KULLANMANIN ÖNEMİ

Kartepeli miniklere yerli malı kullanmanın, tutumlu olmanın ve bilinçli tüketici olmanın önemi anlatılarak, yerli malı kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla barkod numarası 869 ile başlayan ürünlerin satın alınması gerektiği belirtildi. Etkinlikte çocuklar Türkiye haritası üzerinde, bölgelerde yetiştirilen önemli sebze ve meyveleri resmettiler.

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