Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:07 TSİ- Eğitim G: Bugün 17:09 TSİ

Kandıralı çocuklar, Atatürk’le buluştu

İzmit Belediyesi tarafından şehre getirilen “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te” müzesine İzmit’teki vatandaşların yanı sıra çevre ilçelerden de ilgi sürüyor
mask

Açıldığı ilk günden itibaren İzmit halkının yanı sıra okullar tarafından yoğun ilgi gören “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te” müzesine çevre ilçelerden ilgi de gün geçtikçe artıyor. Kartepe, Başiskele, Derince ve Gölcük’ten gelen öğrenci ve vatandaşları misafir eden müze, son olarak Kandıra Akçakoca İlkokulu öğrencilerini ağırlandı.  Velilerinde eşlik ettiği ziyarette Atatürk’e, annesi Zübeyde Hanım’a ve Fikrîye Hanım’a ait özel eşyaları görmek çocuklara büyük mutluluk yaşattı.

 

Bugün 17:07 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yerli malını en iyi anlatıldığı organizasyon mask
Yerli malını en iyi anlatıldığı organizasyon
Bilnet’te Tevfik Fikret gecesi mask
Bilnet’te Tevfik Fikret gecesi
TED Kocaeli Koleji'nde erken kayıt dönemi başlıyor mask
TED Kocaeli Koleji'nde erken kayıt dönemi başlıyor
Bilgi Köprüsü’nden bir eğitim kurumu daha mask
Bilgi Köprüsü’nden bir eğitim kurumu daha
Bilgi Köprüsü Kontenjan Sınavı 11-12 Ocak’ta mask
Bilgi Köprüsü Kontenjan Sınavı 11-12 Ocak’ta
Özel Körfezim Eğitim Kurumları 'Okula Kabul Sınavı' başvuruları başladı mask
Özel Körfezim Eğitim Kurumları 'Okula Kabul Sınavı' başvuruları başladı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit’te korkunç manzara mask
İzmit’te korkunç manzara
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
Böyle sahtekarlık görülmedi mask
Böyle sahtekarlık görülmedi

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL