Kandıralı çocuklar, Atatürk’le buluştu

Açıldığı ilk günden itibaren İzmit halkının yanı sıra okullar tarafından yoğun ilgi gören “Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te” müzesine çevre ilçelerden ilgi de gün geçtikçe artıyor. Kartepe, Başiskele, Derince ve Gölcük’ten gelen öğrenci ve vatandaşları misafir eden müze, son olarak Kandıra Akçakoca İlkokulu öğrencilerini ağırlandı. Velilerinde eşlik ettiği ziyarette Atatürk’e, annesi Zübeyde Hanım’a ve Fikrîye Hanım’a ait özel eşyaları görmek çocuklara büyük mutluluk yaşattı.