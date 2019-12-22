Annelerden, miniklere örnek olacak hareket

Kılıçarslan İlkokulu 2-C sınıfı öğrencileri, ‘Anne Çocuk Okuma Saati’ adlı etkinliği, öğretmenlerinin gözetiminde anneleriyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde yaptı. Kütüphane yetkililerince kitap okumanın öneminin sıkça değinildiği etkinlikte, Büyükşehir Halk Kütüphanesi’ndeki kitaptan dünyayı keşfederek raflarda bulunan 16 bin adet kitabın arasında kitap okumanın tadına vardı.

OKUMAYI SEVENLERİ BEKLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi’nde E- kütüphaneyle birlikte yaklaşık 36 bin kitap okuyucuya sunuluyor. Okuyucular kütüphane içerisinde bulunan bilgisayarlardan da faydalanabiliyor. Toplu okuma saatlerinin de rahatlıkla yapabildiği kütüphane, ders çalışmak, araştırma yapmak ve bol bol kitap okumak isteyenleri de ağırlıyor. Ücretsiz üyelik sistemiyle ödünç kitap hizmeti de sunan kütüphaneye üye olabilmek için kimlik kartının yeterli olduğu öğrenildi.