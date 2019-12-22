İlyas Yalçıntaş, KOÜ’ye geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik projeleri arasında yer alan Kılavuz Gençlik Modeli’nin üniversite basamağını oluşturan Akademi Üniversite Birimi’nin sosyal, kültürel ve sanatsal alandaki etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle gençler tarafından ilgi ile dinlenen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, 26 Aralık Perşembe günü saat 19:00’da Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Konferans Salonu’nda KOÜ’lü öğrenciler ile buluşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz