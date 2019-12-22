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İlyas Yalçıntaş, KOÜ’ye geliyor

Özel bir televizyon kanalında seslendirdiği ‘İncir Reçeli’ adlı şarkı ile ünlenen ve daha sonra seslendirdiği birçok eser ile sevenlerinin gönlünde taht kuran şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Kocaeli Üniversitesi’nde söyleşiye katılacak