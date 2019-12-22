İzmit Belediyesi, emeklileri unutmadı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Yeni Mahalle Emekli Evi’nde Aralık ayında doğan üyelerin doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Meclis Üyesi Tuncay Aşkın ve Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır’ın katılım sağladığı doğum gününe emekliler yoğun ilgi gösterildi.
EMEKLİLERDEN TEŞEKKÜR
Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu emekli vatandaşların doğum gününü kutlayarak sağlıklı yaşlar dilerken, “Özel günler birlikte güzel anılar biriktirmemizi sağlar. Bu özel günlerinde vatandaşımızın yanında olmaktan ve bu anı onlarla paylaşmaktan mutluluk duyduk” dedi. Vatandaşlar Emekli Evi’nde sunulan hizmetten memnuniyetlerini dile getirerek İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz