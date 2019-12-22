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AFAD ve gönüllüler, birlikte fidan dikti

Kocaeli AFAD, AFAD Gönüllüleri’yle buluşarak, Derince Çenedağ’da doğa yürüyüşü ve fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi 
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Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Derince Çenedağ’da gerçekleşen fidan dikme etkinliğine gönüllüler büyük ilgi gösterdi. E-Devlet üzerinden kayıt olarak uzaktan eğitimlerini alan AFAD gönüllüleri, yüz yüze pratik eğitimlere geçmeden önce ağaç dikme etkinliği ile bir araya geldi. İzmit Perşembe Pazarı alanında buluşarak otobüslerle Çenedağ’a çıkan gönüllüler, Körfez Orman Şefliği’nce gösterilen alanda çam fidanlarını birlikte dikti.

GÖNÜLLÜLERDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Ardından 4 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaparak Çenesuyu kaynağının meydanında Kocaeli AFAD tarafından kurulan çadırda öğle yemeğini birlikte yiyen grup, yemekte AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, şube müdürleri Ümit Çiğdem, Selim Biçer, Cevat Özdemir, Canan Güçlü ve Adem Süer’le tanıştı. Çadır programında AFAD gönüllülük sistemini anlatan Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, her geçen gün artan ve şu an 645 sayısına ulaşan Kocaeli Gönüllülerinin il nüfusuna oranla Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

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