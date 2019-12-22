Turgut Özal’lı miniklerden örnek davranış

Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat’ın sosyal medya üzerinden bir süredir Selim Çakmak için yaptığı yardım çağrısına kayıtsız kalamayan Değirmendere Turgut Özal İlkokulu 3/ E sınıfı öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri paraları ailelerinin de desteği ile bir araya getirdiler. Geçtiğimiz gün sınıf öğretmenleri Songül İrdem Demirci nezaketinde Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi’ne gelen öğrenciler, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat’a topladıkları parayı teslim ettiler.

BAŞKAN BAT TEŞEKKÜR ETTİ

Öğrencilerin yapmış olduğu bu davranış karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, “Selim kardeşimiz için bir cihaz alınması gerekiyordu ve bunun için bir yardım çağrısında bulunmuştum. Sağ olsunlar Selim için gerekli para bulundu ve cihazımız alındı ama yaşları küçük olmasına rağmen böyle bir büyüklük gösteren öğrenciler beni gerçekten duygulandırdı. Başta sınıf öğretmenlerine ve ailelerine böyle duyarlı çocuklar yetiştirdikleri için çok teşekkür ederim” dedi.