Kaymakam Canbaba’dan ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek

Kaymakam Osman Aslan Canbaba’nın projesi kapsamında bastırılan ‘Sıfır Atık’, ‘Temiz Çevre’ ve Geri Dönüşüm’ adı altında hikâye ile anlatılan atıkların zararları ile ilgili kitapçıklar öğrencilere Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır tarafından dağıtıldı. Canbaba, öğrencilere seslenerek, “Geri dönüşümün ilk ve en önemli adımı, ambalaj atıklarının çöplere karışmadan, ayrı olarak biriktirilerek, geri dönüşüm kutularına atılmasıdır. Sen de evinde ya da okulunda kullandığın ambalaj atıklarını çöp kutusuna değil geri dönüşüm kutusuna atmalısın. Bu şekilde hem çevreyi korumuş olacaksın hem de arkadaşlarına ve büyüklerine örnek olacaksın” dedi.