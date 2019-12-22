Alınan bilgiye göre İzmit 28 Haziran Mahallesinde yapımı devam eden ve bir süredir çalışan işçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle sık sık intihar girişiminde bulunduğu Kocaeli Şehir Hastanesi’nin dış cephe kaplamasında çalışan 36 yaşındaki işçi Harun Barak, çalıştığı bölümde dengesini kaybederek 10. kattan zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barak, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Barak, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Barak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.