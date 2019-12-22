Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:20 TSİ- Gündem G: Bugün 17:21 TSİ

Gölcük TEMA Vakfı eğitimlere devam ediyor

Gölcük TEMA Vakfı, Gölcük Anadolu Lise’nde  “Lise TEMA ” Proje Lideri Almanca Öğretmeni Elif Erbucan’ın davetlisi olarak, “İnsanın doğa üzerindeki etkileri ve İnsan&Doğa İlişkisi” konusunda eğitim verdi
mask

TEMA Vakfı Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı iş birliği protokolü ile yıllardır okullarda, yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan; toprak, su, iklim değişikliği, sıfır atik  programları ile  öğrencilerin doğayla ilgili farkındalıklarını  arttırıp, doğayı korumak için toplumsal ve bireysel olarak alabileceğimiz önlemler konusunda eğitim veriyor. TEMA Vakfı Golcük İlce Sorumlusu Melahat Aşikoglu hedeflerinin ilçemizdeki tüm örgencilere ulaşıp toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumanın önemini anlatmak olduğunu belirtip, okul yöneticileri ve öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda eğitimleri verdiklerini hatırlattı.

Bugün 17:20 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti! mask
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Gölcük’e geliyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Gölcük’e geliyor
MEDAR Hastaneleri’nden yeni ismine özel görkemli tanıtım mask
MEDAR Hastaneleri’nden yeni ismine özel görkemli tanıtım
İzmit Belediyesi, emeklileri unutmadı mask
İzmit Belediyesi, emeklileri unutmadı
Ünlü oyuncunun acı günü... mask
Ünlü oyuncunun acı günü...
"Bu topraklara borcumuz var" mask
"Bu topraklara borcumuz var"
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit’te korkunç manzara mask
İzmit’te korkunç manzara
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
Böyle sahtekarlık görülmedi mask
Böyle sahtekarlık görülmedi

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL