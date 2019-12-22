TEMA Vakfı Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı iş birliği protokolü ile yıllardır okullarda, yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan; toprak, su, iklim değişikliği, sıfır atik programları ile öğrencilerin doğayla ilgili farkındalıklarını arttırıp, doğayı korumak için toplumsal ve bireysel olarak alabileceğimiz önlemler konusunda eğitim veriyor. TEMA Vakfı Golcük İlce Sorumlusu Melahat Aşikoglu hedeflerinin ilçemizdeki tüm örgencilere ulaşıp toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumanın önemini anlatmak olduğunu belirtip, okul yöneticileri ve öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda eğitimleri verdiklerini hatırlattı.
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Gölcük TEMA Vakfı eğitimlere devam ediyor
Gölcük TEMA Vakfı, Gölcük Anadolu Lise’nde “Lise TEMA ” Proje Lideri Almanca Öğretmeni Elif Erbucan’ın davetlisi olarak, “İnsanın doğa üzerindeki etkileri ve İnsan&Doğa İlişkisi” konusunda eğitim verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz