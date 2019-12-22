Gölcük TEMA Vakfı eğitimlere devam ediyor

TEMA Vakfı Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı iş birliği protokolü ile yıllardır okullarda, yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan; toprak, su, iklim değişikliği, sıfır atik programları ile öğrencilerin doğayla ilgili farkındalıklarını arttırıp, doğayı korumak için toplumsal ve bireysel olarak alabileceğimiz önlemler konusunda eğitim veriyor. TEMA Vakfı Golcük İlce Sorumlusu Melahat Aşikoglu hedeflerinin ilçemizdeki tüm örgencilere ulaşıp toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumanın önemini anlatmak olduğunu belirtip, okul yöneticileri ve öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda eğitimleri verdiklerini hatırlattı.