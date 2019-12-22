Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:20 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 17:22 TSİ

Ressam Banu Devrim Atölyesi’nde moral günü

Gölcük Belediyesi  Mehmet Akif Ersoy Konservatuar Resim Bölümü’nde uzun yıllardır resim eğitimi veren Ressam Banu Devrim’e, kursiyerleri ve davetliler moral günü düzenledi
mask

Verdiği eğitimler ve düzenlediği sergiler ile büyük beğeni alan Ressam Banu Devrim, Mehmet Akif Ersoy Konservatuar’ında eğitimlere devam ediyor. Yeni dönemin başlamasıyla oldukça yoğun bir şekilde eğitimlere devam eden Ressam Banu Devrim ve kursiyerler kendilerine ödül vererek moral günü etkinliği düzenledi. Resim dersleri ve gerçekleştirdikleri moral günü hakkında bilgi veren Ressam Banu Devrim, “Gölcük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile acılan GÖLMEK kursları çok büyük şans. Üç aydır çok yoğun çalışıyoruz, bugün de kendimize ödül verdik. Bugün bizimle birlikte olan GÖLMEK Sorumlu Müdürü Sayın Tuba Sarıgül ve Kültür Merkezi memurumuz Sevinç Senduran Hanıma çok teşekkür ederiz” dedi.

Bugün 17:20 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Evini satıp, fotoğrafçılığa başladı mask
Evini satıp, fotoğrafçılığa başladı
Mevlana ve Semazenler Sergisi açıldı mask
Mevlana ve Semazenler Sergisi açıldı
Haldun Dormen, Gebze'de sahne alacak mask
Haldun Dormen, Gebze'de sahne alacak
Karamürsel Kitap Fuarı kitapseverleri bekliyor mask
Karamürsel Kitap Fuarı kitapseverleri bekliyor
Hürriyet, 'Nail İnal Armağanı' kitabı için emek verenlere teşekkür etti mask
Hürriyet, 'Nail İnal Armağanı' kitabı için emek verenlere teşekkür etti
Bekir Develi, Körfezlilerle buluştu mask
Bekir Develi, Körfezlilerle buluştu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit’te korkunç manzara mask
İzmit’te korkunç manzara
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
Böyle sahtekarlık görülmedi mask
Böyle sahtekarlık görülmedi

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL