Verdiği eğitimler ve düzenlediği sergiler ile büyük beğeni alan Ressam Banu Devrim, Mehmet Akif Ersoy Konservatuar’ında eğitimlere devam ediyor. Yeni dönemin başlamasıyla oldukça yoğun bir şekilde eğitimlere devam eden Ressam Banu Devrim ve kursiyerler kendilerine ödül vererek moral günü etkinliği düzenledi. Resim dersleri ve gerçekleştirdikleri moral günü hakkında bilgi veren Ressam Banu Devrim, “Gölcük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile acılan GÖLMEK kursları çok büyük şans. Üç aydır çok yoğun çalışıyoruz, bugün de kendimize ödül verdik. Bugün bizimle birlikte olan GÖLMEK Sorumlu Müdürü Sayın Tuba Sarıgül ve Kültür Merkezi memurumuz Sevinç Senduran Hanıma çok teşekkür ederiz” dedi.
Bugün 17:20 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 17:22 TSİ
Ressam Banu Devrim Atölyesi’nde moral günü
Gölcük Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Konservatuar Resim Bölümü’nde uzun yıllardır resim eğitimi veren Ressam Banu Devrim’e, kursiyerleri ve davetliler moral günü düzenledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz