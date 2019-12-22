Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu “Değerler Eğitimi” kapsamında “Geçmiş Olsun” etkinliği konusuyla ilgili başta hastane Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, hastane idarecileri ve yatan hastalar ziyaret edilip öğrenciler tarafından çiçek verildi. Yapılan ziyaret hastane yönetimini ve hastaları çok memnun edip hastalarımıza moral oldu. Bu anlamlı ziyaretleri için Başhekim Op. Dr. Yüksel Pehlevan, öğrencileri tek tek makamına oturtup sohbet ederek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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Uğur Mumcu Ortaokulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi idarecilerine ve yatan hastalara Gölcük’te bulunan Uğur Mumcu Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencileri ziyaret gerçekleştirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz