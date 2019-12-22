Uğur Mumcu Ortaokulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu “Değerler Eğitimi” kapsamında “Geçmiş Olsun” etkinliği konusuyla ilgili başta hastane Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, hastane idarecileri ve yatan hastalar ziyaret edilip öğrenciler tarafından çiçek verildi. Yapılan ziyaret hastane yönetimini ve hastaları çok memnun edip hastalarımıza moral oldu. Bu anlamlı ziyaretleri için Başhekim Op. Dr. Yüksel Pehlevan, öğrencileri tek tek makamına oturtup sohbet ederek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.