Yerli otomobilin kamuflajlı görüntüsü ortaya çıktı

Resmi tanıtımı 27 Aralık'ta yapılacak olan yerli otomobil, kamuflajlı olarak görüntülendi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) genel merkezinde görüntülenen yerli otomobilin, ilk etapta elektrikle çalışan bir SUV olarak yollara çıkması bekleniyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yerli otomobili üzerindeki örtüler gösteren fotoğraflar paylaşmıştı.

KAMUFLAJLI GÖRÜNTÜLÜ

Önceki gün ise, yerli otomobilin kamuflajlı halinin TOGG'un genel merkezinin önündeki görüntüleri ortaya çıktı.Hem Bakan Varank'ın paylaştığı fotoğraflar hem de yeni ortaya çıkan görüntüler, TOGG'un geliştirdiği yerli otomobilin tasarımı hakkında ip uçları vermesi bakımında dikkat çekti.

3 MODEL SERGİLENECEK

TOGG'un Gebze'de yer alan Bilişim Vadisi'ndeki genel merkezinde tanıtılması beklenen yerli otomobilin, ilk etapta C-segmentte yer alan elektrikli bir SUV olacağı belirtiliyor. Otomobilin prototipinin sergileneceği etkinlikte ise iki SUV bir de sedan modelin sahneye çıkacağı ifade ediliyor. TOGG'un ürün gamındaki tüm modellerin elektrikle çalışan otomobillerden oluşacağı aktarılırken, bu modellerin nerede üretileceği ile ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.Yerli otomobilin yollara çıkacağı tarih ise 2022 olarak açıklanmıştı.