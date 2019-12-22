KOTO’da ‘Kişisel Verilerin Korunması’ konuşuldu

Kocaeli Ticaret Odası, 2016 yılında yürürlüğe giren gerek özel gerekse iş hayatı açısından büyük öneme sahip ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ ile ilgili bilgilendirme semineri düzenledi. Kocaeli Barosu iş birliğinde ve KOTO Meclis Salonu’nda gerçekleşen seminere KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Efe, Oda Genel Sekreteri Mert Anlıpak birlikte ev sahipliği yaparken, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Kocaeli Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Akın Tuna Evgin ile çok sayıda iş insanı katıldı.

“KORUNMA BİLİNCİ OLUŞTURULMALI”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Efe, konunun önemine vurgu yaparak “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile etki alanı genişleyen kişisel verilerin korunması hakkı ülkemizde bir süre önce Anayasal bir dayanağa ve temel bir kanuna konu olmuştur” dedi. Daha sonra konuşan Kocaeli Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Akın Tuna Evgin, “Kişisel verilerin korunması bilincinin oluşturulması ve kanunun getirdiği yükümlülüklerin bilinmesi adına çok önemli bir organizasyon olan seminerimize ev sahipliği yapan Kocaeli Ticaret Odası’na ve kıymetli hukukçularımıza Kocaeli Barosu adına bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

CANDEMİR: ALANINDA ÖNEMLİ İNSANLAR

Toplantının son açılış ve selamlama konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması hususunda uzun süredir konuşulan ve yürürlüğe giren, kanunla alakalı gerçek ve tüzel kişiliklerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yeni bir süreç yaşıyoruz. ‘Kişisel veri nedir, korunması nedir ve hepimize düşen sorumluluklar nedir’ bunları ele alacağız. Bize bunlar hakkında bilgi verecek arkadaşlarımız da, alanların son derece deneyimli ve uzman isimler” dedi. Candemir’in ardından sunumlarına başlayan ve Kişisel Verilerin Korunması Konu’na ilişkin çok önemli bilgiler aktaran Av. Emrah Yavuzcan ve Av. Burhan Uyan, ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu anlattı.

YAVUZCAN: UYGULANABİLİR OLMASI GEREK

Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Konu’nun tarihçesi hakkında bilgi veren Av. Emrah Yavuzcan, “Türkiye ilk defa 1981 yılında Strazburg’daki uluslararası sözleşmeye imza atan ülkelerinden bir tanesi fakat uygulama açısından tarih 2016. 7 Nisan 2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) onaylanarak yürürlüğe giriyor. Türkiye geç kalmış olmasına rağmen 2016’da KVKK’yı onaylayarak mevzuata koyuyor. Kanunların olması tek şart değil. Aynı zamanda uygulanabilir olması gerekiyor. Peki KVKK’ya hazır mıyız? Her ne kadar yürürlüğe girmiş bir kanun ola da birkaç takla atacak. Çok fazla değişecek ama çok temel haklar korunuyor kanun sayesinde” diye konuştu.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Seminerin son sunumunu gerçekleştiren Av. Burhan Uyan ise, “Anayasa mahkemesinin dediğine göre Kişiliğin Serbestçe Geliştirilebilmesi hakkı var. Ama bunu uygulamada ne kadar yapabiliyoruz tartışılır. Özellikle kültürel anlamda ülkenin içinde bulunduğu durum ve kadın şiddeti artık içimizi acıtıyor. Bugün kişisel veri diyoruz. Kişiliğin ne kadar kutsal olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Türk Ceza Kanunu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngörüyor” ifadelerini kullandı.