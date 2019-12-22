Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:29 TSİ- Gündem G: Bugün 17:31 TSİ

Kıbrıs Gazileri madalyalarına 45 yıl sonra kavuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyaları, Gölcük’te yaşayan 119 gaziye takdim edildi. Kıbrıs Gazileri 45 yıl sonra Milli Mücadele Madalyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar
mask
Haber albümü için resme tıklayın

119 Kıbrıs gazilerine madalyaları verilmesi için Gölcük Kongre Sarayı’nda tören düzenlendi.  Törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Dz. Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer,  Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sadık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Hanefi Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, Siyasi Parti Temsilcileri, STK ve dernek başkanları, gaziler, gazi aileleri ve yakınları ile davetliler katılım sağladı.

KAHRAMANLIK MÜCADELESİ VAR

Törende konuşma yapan Kaymakam Cengiz Karabulut; “Türkiye Cumhuriyeti geçmişten bugüne mazlum devletlerin her zaman umudu olmuştur. 1974’te Rumların Kıbrıs’taki kardeşlerimize yaptıkları hala aklımızdadır. Sizler Kıbrıs’ın güvenliği varlığı için hiç düşünmeden savaşa koştunuz. Kıbrıs Barış Harekatı’nda 37 binin üzerinde gazimiz bulunmaktır. Bugün ilçemizde 119 Gazimize takdim edeceğimiz madalyalar nesilden nesille geçecek bir nişane sembolüdür. Her birinizin kahramanlık mücadelesi vardır” dedi.

45 YIL SONRA MADALYA

Ardından söz alan  Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü; “Bugün burada Cumhurbaşkanımız adına madalyalarınız takdim edilecek. Dernek Başkanımız konuşmasında bu madalyaların 45 yıl sonra verildiğini söyledi. Sayın Bakanımızın ve ilgili yetkililerin çalışmalarıyla bu madalyaların gazilerimize verilmesinden ötürü çok mutluyum’ dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sadık, “45 yıl sonra verilen Kıbrıs Milli Mücadele Madalyası hepimize hayırlı olsun. Şimdi bu verilen yeni madalyalar bizim için çok ama çok değerli olacak” dedi.

Bugün 17:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti! mask
Ölmeden önce son fotoğrafı şok etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Gölcük’e geliyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Gölcük’e geliyor
MEDAR Hastaneleri’nden yeni ismine özel görkemli tanıtım mask
MEDAR Hastaneleri’nden yeni ismine özel görkemli tanıtım
İzmit Belediyesi, emeklileri unutmadı mask
İzmit Belediyesi, emeklileri unutmadı
Ünlü oyuncunun acı günü... mask
Ünlü oyuncunun acı günü...
"Bu topraklara borcumuz var" mask
"Bu topraklara borcumuz var"
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
İzmit'te feci ölüm! mask
İzmit'te feci ölüm!
İzmit’te korkunç manzara mask
İzmit’te korkunç manzara
KOÜ'lü öğrencilerden tepki! mask
KOÜ'lü öğrencilerden tepki!
Böyle sahtekarlık görülmedi mask
Böyle sahtekarlık görülmedi

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük'te
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi! mask
Tatilcilerde Ruam hastalığı endişesi!
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL