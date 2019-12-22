Kıbrıs Gazileri madalyalarına 45 yıl sonra kavuştu

119 Kıbrıs gazilerine madalyaları verilmesi için Gölcük Kongre Sarayı’nda tören düzenlendi. Törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Dz. Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sadık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Hanefi Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, Siyasi Parti Temsilcileri, STK ve dernek başkanları, gaziler, gazi aileleri ve yakınları ile davetliler katılım sağladı.

KAHRAMANLIK MÜCADELESİ VAR

Törende konuşma yapan Kaymakam Cengiz Karabulut; “Türkiye Cumhuriyeti geçmişten bugüne mazlum devletlerin her zaman umudu olmuştur. 1974’te Rumların Kıbrıs’taki kardeşlerimize yaptıkları hala aklımızdadır. Sizler Kıbrıs’ın güvenliği varlığı için hiç düşünmeden savaşa koştunuz. Kıbrıs Barış Harekatı’nda 37 binin üzerinde gazimiz bulunmaktır. Bugün ilçemizde 119 Gazimize takdim edeceğimiz madalyalar nesilden nesille geçecek bir nişane sembolüdür. Her birinizin kahramanlık mücadelesi vardır” dedi.

45 YIL SONRA MADALYA

Ardından söz alan Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü; “Bugün burada Cumhurbaşkanımız adına madalyalarınız takdim edilecek. Dernek Başkanımız konuşmasında bu madalyaların 45 yıl sonra verildiğini söyledi. Sayın Bakanımızın ve ilgili yetkililerin çalışmalarıyla bu madalyaların gazilerimize verilmesinden ötürü çok mutluyum’ dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sadık, “45 yıl sonra verilen Kıbrıs Milli Mücadele Madalyası hepimize hayırlı olsun. Şimdi bu verilen yeni madalyalar bizim için çok ama çok değerli olacak” dedi.