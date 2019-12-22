Kartepe’de Mayda güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe’de kongre takvimi kapsamında mahalle delege seçimleri tamamlanmış, seçimler sonucunda doğal üyeler ile birlikte 177 mahalle delegesi belirlenmişti. Geçtiğimiz hafta Darıca ve Çayırova’da dün ise İzmit’te kongreler tamamlanmıştı. Kartepe İlçe Başkanlığı için 5. Olağan Kongre bugün Tevfik Mayda ve Serkan Alpay, Ataevler Kültür Merkezi’nde yarıştı.

KATILIM YOĞUN OLDU

Kongreye adayların yanı sıra CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya, eski Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Fahri Örengül, Kartepe İlçe eski Başkanı ve Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, Başiskele İlçe eski Başkanı ve Başkan Adayı İrfan Keskin ve çok sayıda partili katılım sağladı.

“HER ŞEYİ İLÇE BİNASINDA TARTIŞALIM”

Mevcut İlçe Başkanı Tevfik Mayda adaylığıyla ilgili yaptığı konuşmada, “Siyaset bir kişinin çıkarı için yapılmaz. Ülke ve toplum çıkarlarını ön planda tutmalıyız. Biz adam kayırmacılık yapmayacağız. Delege seçimleri gibi keşke sandık seçimlerinde de çalışsak. Bunu çözmemiz lazım. Bin 500 kayıtlı üyenin 200 tane üyesi aktif üyesi çalışıyorsa Kartepe’de siyaset yapmak, politika üretmek kolay değildir. Bir araya gelmeliyiz, bütün sorunlarımızı tartışmalıyız. Dayatma kültürüyle siyaset yapamayız. Siyaset uzlaşma alanıdır. Bunun yeri basın değil, ilçe binasıdır. Birbirimiz işaret parmağıyla suçlayarak bir araya gelemeyiz. Her şeyi özgürce ilçe binasında tartışalım. Biz devrimciyiz. Ben devrimciyim diyen herkesin özeleştiri yapması şarttır. Artık Kartepe konuşacak” dedi.

Konuşmaların ardından partililer 14.30 itibariyle ilçe başkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı. 17.00’de sandıkların kapanmasının ardından sayımlar başladı. Toplam 166 oyun kullanıldığı seçimde 104 oy Tevfik Mayda, 59 oy Serkan Alpay aldı. 2 boş 1geçersiz olduğu seçimde Mayda güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı oldu.

"MÜCADELEMİZ CHP İÇİN DEVAM EDECEK"

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Serkan Alpay, “Biz yola çıkarken birleştirmek için çıktık. Küskünlük dargınlık olmadan mücadelemiz CHP için devam edecek. Seçilen Tevfik Mayda ve yönetimini kutluyorum, başarılar diliyorum” diye konuştu.



"AYNI YOLDA YÜRÜYECEĞİZ"

İkinci kez başkan seçilen Tevfik Mayda, “2. Kez seçilmenin heyecanını yaşıyorum. Bu seçimin kaybedeni yok CHP kazandı, Kartepe kazandı. Rakibimizle beraber aynı yolda yürüyeceğiz. Bu yola beraber devam edeceğiz. Birlikte olursak başarılı oluruz. Herkese teşekkür ediyorum “ dedi.

MURAT TEVFİK MAYDA LİSTESİ

YÖNETİM KURULU ADAYLARI (ASİL)

Latif Akbulut, Osman Bakar, Cihan Çakır, Melek Dizmen, Duygu Ergene, Fatih Harbi, İbrahim Kecin, Yasemin Kıran, Erkan Neroğlu, Hamza Özcan, Cemil Saraç, Ramazan Senem, Elif Seret, Orhan Topçu, Hayati Versan, Setenay Yorgun,

YÖNETİM KURULU ADAYLARI (YEDEK)

Yasin Çakmak, Metin Şentürk , FundaAğdaş, İsmet Demirel, Önder Şirin, Birkan Özdemirli, Abdurrahman Karaduman, Zaliye Özgür, Ali Rıza Erdem, Murat Sever, Cevat Yiğiter, Soner Serman, Hüseyin Balseçen, Muzaffer Cengiz, Banu Alkan, Özge Akdoğan,

İL KONGRE DELEGESİ ADAYLARI

Cem Acar, Necdet Akar, Caner Akçil, Özge Akdoğan, Nuran Aksoy, Fahrettin Aktaş, Selahattin Altınkaya, Nilgün Arkın, Yasin Çakmak, Damla Demir, Mehmet Demirel, Melek Dizmen, Çetin Doyuran, Ferda Gözütok, Harun Güneş, Kadir Hallaç, Fatih Harbi, Perihan İmamoğlu, Yasemin Kıran, Beyhan Korkmaz, Ramazan Köse, Aslı Önal, Necdat Özbek, Özden Sağ, Ramazan Senem, Elif Seret, Selahattin Sertöz, Tuğçe Sever, Ferhan Şensoy, Ekrem Şentürk, Sabri Yıldız, Erhan Zobooğlu,