MHP 120×120 saha çalışmalarına başladı

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün de katılımı ile başlayan 120×120 Saha çalışmalarında ilk olarak Gölcük merkez, Yazlık, Hisareyn, İhsaniye, Çiftlik, Yukarı Değirmendere, Ulaşlı, Halıdere’de halkla buluşuldu. 120×120 programına MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ve il yönetimi, Başkan Yardımcısı Hüseyin Çakıroğlu, Gölcük MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Gülay Ozantürk, Gençlik teşkilatı ile Meclis üyeleri eşlik etti. Kocaeli genelinde uygulanan programda 360 hatip ve 120 ekip görev alıp 50 bin kişiyle temas etti.

“MHP SESİ OLMAYANLARI SESİDİR”

Gerçekleştirecekleri 120 x120 saha çalışmaları hakkında bilgi veren İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP üç aylık 40x 40 saha programını tamamladı. Aralık ayına ara vermiştir. Aralık ayında yaşananların Kocaeli teşkilatlarının önemsemediğinin bu akşam ki fotoğraf göstergesidir. Sokağın algısı önemlidir. Bugün 12 bin kilometre giderek saha çalışması yapacağız. MHP Kocaeli teşkilatları burada MHP burada herkese hodri meydan. Vatandaşımıza, “Neden MHP? Neden Cumhur İttifakı?” tek tek anlattık” dedi.