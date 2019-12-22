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Mehmet Aras İznik’te konferans verdi

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı ve Genel Başkan Danışmanı Mehmet Aras, Bursa İznik ilçe teşkilatının davetlisi olarak gittiği İznik’te bir konferans verdi
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Aras konuşmasında, adil düzen, milli görüş ve Yeniden Refah Partisi’ne dair açıklamalarda bulundu, siyasi tecrübelerini İznikliler ile paylaştı. Konuşmasında Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan partiye de değinen Aras,  Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan yeni partiye, “Gelemeyecek Parti” ismini taktı.

YRP KARAMÜRSEL’ E TAZE KAN

YRP Karamürsel ilçesinde de yeni ilçe başkanı ataması yapıldı. Mevcut yönetimde siyasi işler birim başkanlığı vazifesini yürüten, Necmi Altındeğer ilçe başkanı olarak görevlendirildi.

Altındeğer’ e görevini tebliğ eden resmi yazıyı, Karamürsel ilçe müfettişi ve il başkan yardımcısı Mustafa Bayazıt tebliğ etti.

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