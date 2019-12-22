Mehmet Aras İznik’te konferans verdi

Aras konuşmasında, adil düzen, milli görüş ve Yeniden Refah Partisi’ne dair açıklamalarda bulundu, siyasi tecrübelerini İznikliler ile paylaştı. Konuşmasında Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan partiye de değinen Aras, Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan yeni partiye, “Gelemeyecek Parti” ismini taktı.
YRP KARAMÜRSEL’ E TAZE KAN
YRP Karamürsel ilçesinde de yeni ilçe başkanı ataması yapıldı. Mevcut yönetimde siyasi işler birim başkanlığı vazifesini yürüten, Necmi Altındeğer ilçe başkanı olarak görevlendirildi.
Altındeğer’ e görevini tebliğ eden resmi yazıyı, Karamürsel ilçe müfettişi ve il başkan yardımcısı Mustafa Bayazıt tebliğ etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz