Doğu Türkistan için Karamürsel’de sessiz çığlık

Karamürsel Merkez Yeni Camii Cuma namazı sonrasında basın açıklaması yapan İnsani Yardım Derneği (İHH) Karamürsel İlçe Temsilci İsmail Demirci, “Çin, 1949 senesinden bu yana işgali altında tuttuğu Doğu Türkistan’da zulmünü her geçen gün artırarak devam ediyor. Çin’in “Eğitim Kampı” olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1 ile 3 milyon arası insanın bulunduğu tahmin edilmektedir. Tahmin edilmektedir diyoruz çünkü Çin bu konuda hiçbir açıklama yapmamaktadır.

HER AİLEDEN BİR KİŞİ

Doğu Türkistan’da inşa edilen bu büyük hapishaneler, Nazi Almanya’sı uygulamalarını andırmaktadır. Bu türden işkenceler fiziksel veya zihinsel bozukluklarla neden olmakta, çoğu zaman da ölümle sonuçlanmaktadır. Bazı insan hakları örgütlerinin bilgilerine göre Doğu Türkistan’da Çin yönetimi tarafından kurulan 16 toplama kampı bulunmaktadır. Bu sayı, her Uygur ailesinden en az bir kişinin söz konusu kamplarda tutuklu olduğu anlamına gelmektedir” dedi. Basın açıklaması yapılan duanın ardından grup sessizce dağıldı