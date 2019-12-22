AKP Gölcük’te kongre martta

Kongre takvimi hakkında açıklama yapan Seymen, “Öncelikle Gölcük’ümüze hayırlı olsun. 22 Şubat’ta başlayacak süreç 1 Nisan’a kadar devam edecek. Kongreler yenilenme tazelenme değişimin göstergesi olan ve AK Parti’de hiçbir zaman kırılmanın, küsmenin dargınlığın olmayacağı, daha fazla birlik beraberlik kardeşlik ruhunun ön planda tutulacağı takvim olarak görüyoruz. Tarih olarak kesin bir şey yok. Genel Merkezimiz tarihler konusunda ne zaman net bir şey açıklarsa bizlerde kamuoyuyla o zaman paylaşacağız’ dedi.

‘Cumhurbaşkanımızın Gölcük’e gelmesi büyük gurur’

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün ilçeye gelmesini değerlendiren Başkan Seymen, “Sayın Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın Gölcük’e gelmesi büyük bir gurur. Gölcük’te yapılan milli ve yerli denizaltı devam ediyor. Doğu Akdeniz’in ve Kıbrıs’ın gündemde olduğu bugünlerde Deniz Kuvvetlerimizin güçlenmesi, Doğu Akdeniz’deki hakimiyetimizin ve Libya ile olan anlaşmamızın ışığında, çok büyük bir önem arz etmekte” dedi.