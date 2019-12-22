AGD Gölcük yılbaşında Mekke’nin Fethi’ni kutlayacak

AGD Gölcük İlçe Başkanı Ferhat Bozkurt, dernek faaliyetleri ve gerçekleştireceği Mekke’nin Fethi Programı hakkında bilgi verdi. Bozkurt yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi, sene içerisinde büyük bir emekle hazırladığımız programlardan biri de Mekke’nin Fethi’dir. Anadolu Gençlik Derneği olarak yıllardır yaptığımız ve adeta gelenek haline getirdiğimiz bu programı, bu yıl da gerçekleştireceğimizi ilan ediyorum. Bu program bizim için çok büyük manaları içermektedir. Bunların birincisi Mekke’nin Fethi’nin İslam tarihi açısından önemidir” dedi.

“GAFLET GECESİ”

Bozkurt sözlerinin devamında, “İkinci husus ise, Peygamberimizin bu fetih esnasında sergilediği örnek davranıştır. Nitekim o bu fetihte; kendisine her türlü kötülüğü reva gören ve çok sevdiği vatanından çıkmasına sebep olan müşrikleri bile bağışlamıştır. Onlara intikam hissiyle yaklaşmamış ve kendi hallerine bırakmıştır. Gaflet ve dalaletin zirve yaptığı, insanlığın uçurumdan kendini atarcasına şehevi arzularının peşinden koştuğu bir gecede ihtiyacımızı hatırlatmak ve bu ihtiyaç doğrultusunda hareket etmek mecburiyetindeyiz. Tüm vatandaşlarımızı 31 Aralık 2019 saat:19.45 Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleştireceğimiz bu programa davet ediyorum” dedi.