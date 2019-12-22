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Elite World’de Gülşen ile  “Kışa Merhaba” gecesi

Elite World, zincirinin 8. halkası olan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, açılışını “Kışa Merhaba” partisi ile kutladı. Sanatçı Gülşen, birbirinden özel şarkılarını seslendirdi
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen yerel otel zinciri Elite World, zincirinin 8. halkası olan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, açılışını “Kışa Merhaba” partisi ile kutladı. Turizm sektörü ve iş dünyasından yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinliğin gecesinde sahne alan ünlü pop sanatçısı Gülşen, birbirinden özel şarkılarını seslendirdi.

GÜLŞEN’DEN MÜZİK ZİYAFETİ

Sapanca’nın huzur veren atmosferinde, bölgenin en büyük ve doğayla baş başa oteli olan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, iş ortaklarıyla birlikte “Kışa Merhaba” etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik gecesinde sahne alan popçu Gülşen iki saat boyunca izleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı. Gökhan Akçakara’nın sunuculuğunu üstlendiği gecede açılış konuşmasını gerçekleştiren Elite World Hotels CEO’su Ünsal Şınık, yeni yatırımları Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort hakkında bilgiler verdi

3 BİN KİŞİYE ORGANİZASYON

Toplam 44 dönüm arazi üzerinde konumlanan otelin 136 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Şınık, “8 bin 500 metrekare spa alanımız ile Türkiye’nin en büyük spa’sına sahibiz. Kadın, aile ve yetişkin olmak üzere 3 ayrı spa alanımız var. Bölgenin ilk ve tek biyolojik göleti, Türkiye’nin ilk tuzlu su ısıtmalı açık havuzu, ilk yağmur koridorlu spa alanı, indoor ve outdoor aktivite alanlarımız vefarkı konseptlere sahip yeme içme alanlarımız, ve bin yatak kapasitemiz ile misafirlerimize benzersiz deneyimler sunuyoruz. Kongre turizmi için de iddialı olan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’ta biri kongre salonu olmak üzere toplam 18 adet toplantı ile aynı anda yaklaşık 3 bin kişiyi her türlü organizasyon için bir araya getirebiliyoruz.

YURT DIŞI YATIRIMLAR

2019 yılında zincirimizin en büyük kapasiteli otelini sektöre kazandırırken aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı olan Turquality Marka Destek Programına kabul edildik” diye konuştu. 2020 yılında management ve franchise vermek için alt yapı çalışmalarını başlayacağını belirten Ünsal Şınık, 2023 yılında da St Petersburg ve yurtdışı yatırımlarına başlayacaklarını söyledi.

KEYİFLİ BİR ETKİNLİK

Misafirlerine keyifli bir etkinlik gecesi organize eden Elite World Hotel Sapanca Convention & Wellness Resort, yiyecek içecek menüsüyle de lezzetli bir ziyafete ev sahipliği yaptı. Executive Şef Mithat Yalçınkaya önderliğinde hazırlanan ziyafet menüsü Sakarya yöresine özgün ürünlerden hazırlandı.

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